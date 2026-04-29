Co kapitan Kirk myśli o… kapitanie Kirku?

Dla wielu fanów Star Trek tylko jeden aktor może być prawdziwym kapitanem Kirkiem — William Shatner. To on przez lata definiował postać Jamesa T. Kirka w klasycznej serii i filmach, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon science fiction. Nic więc dziwnego, że gdy po latach pojawiło się nowe wcielenie tej postaci, wzbudziło to w aktorze ogromne emocje.
William Shatner o tym, jak w jego oczach Chris Pine zagrał kapitana Kirka
Mowa oczywiście o o Chrisie Pine’iee, który przejął rolę Kirka w rebootach zapoczątkowanych filmem Star Trek w reżyserii J.J. Abrams. Produkcje te rozgrywają się w tzw. alternatywnej linii czasu i pokazują młodsze wersje znanych bohaterów, co pozwoliło na świeże spojrzenie na kultową załogę Enterprise. Jak się okazuje, sam Shatner nie ma nic przeciwko swojemu następcy — wręcz przeciwnie. Aktor od lat wypowiada się o Pine’ie bardzo pozytywnie. SlashFilm przypomniał, że aktor już w 2012 roku mówił:
To wspaniały młody człowiek, bardzo utalentowany i świetnie wygląda. Ma odpowiednią prezencję, głos i fizyczność. Oprócz tego, że jest dobrym aktorem, ma wszystko, czego potrzeba.
Shatner przyznał również, że oglądał nowe filmy i dobrze się przy nich bawił, mimo że część fanów była wobec nich krytyczna. Jednocześnie nie ukrywał, że widok młodszego aktora w jego kultowej roli skłania do refleksji:
To trochę jak spojrzenie na własną śmiertelność. Widzisz młodego, utalentowanego faceta grającego to, co ty grałeś lata temu — i uświadamiasz sobie, że czas płynie.
W kolejnych latach Shatner podtrzymywał swoje zdanie, chwaląc nie tylko Pine’a, ale i innych aktorów wcielających się w Kirka. Podkreślał, że każda interpretacja wnosi coś nowego, a próba kopiowania oryginału nie miałaby sensu.
Warto dodać, że kapitan Kirk powrócił w tej nowej odsłonie uniwersum — w serialu Star Trek: Nieznane nowe światy wciela się w niego Paul Wesley, przedstawiając młodszą wersję bohatera sprzed wydarzeń z klasycznej serii. Twórcy potwierdzili również, że postać ponownie zobaczymy w nadchodzącym 4. sezonie, którego pierwszy zwiastun został już niedawno zaprezentowany.
