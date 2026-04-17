Następca Mass Effect na kolejnym materiale. Exodus z nowym spojrzeniem na skradanie i ciche eliminacje

Studio Archetype Entertainment kontynuuje podsycanie atmosfery wokół swojej nadchodzącej epopei sci-fi. Najnowszy krótki fragment rozgrywki z Exodus skupia się na elementach skradankowych, pokazując, że gra zaoferuje coś więcej niż tylko widowiskowe strzelaniny w stylu Mass Effect.
Exodus – najnowsze informacje o projekcie
W udostępnionym materiale widzimy protagonistę, Juna, który wykorzystuje otoczenie, by po cichu eliminować zagrożenia. Twórcy potwierdzili kilka istotnych mechanik. W grze zobaczymy ciche eliminacje, czyli Takedowns. Jun może zakradać się do przeciwników (w tym przypadku do patrolujących robotów) i neutralizować ich, zanim podniosą alarm. Gra pozwoli również na używanie karabinów wyposażonych w tłumiki, co umożliwi eliminację celów z dystansu bez zdradzania swojej pozycji. W Exodus system osłon służy nie tylko do unikania ognia wroga, ale jest również kluczowym elementem planowania ścieżki skradania.
Ten krótki „urywek” jest częścią serii materiałów promocyjnych (widzieliśmy już m.in. wędrówkę przez wulkan czy mechaniki poruszania się), które mają przygotować graczy na duży pokaz gameplayu zaplanowany na lato 2026 roku. To właśnie wtedy Archetype Entertainment obiecuje zaprezentować dłuższy, ciągły fragment gry, obejmujący walkę, dialogi oraz system wyborów i konsekwencji.
EXODUS to science fictionowa gra RPG z elementami akcji i przygody, w której wcielasz się w rolę Podróżnika – przywódcy ludzkości w walce o przetrwanie przeciwko Niebiańskim. Zobacz, jak wygląda nasza ewolucja 40 000 lat w przyszłości, odkrywaj niezwykłe światy i zmierz się z samym czasem, by wpłynąć na losy przyszłych pokoleń.
Premiera Exodus planowana jest na początek 2027 roku. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Przypomnijmy, że studio Archetype składa się z weteranów branży, w tym byłych pracowników BioWare (James Ohlen, Drew Karpyshyn), co tłumaczy silne inspiracje serią Mass Effect.
