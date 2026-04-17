Następca Mass Effect na kolejnym materiale. Exodus z nowym spojrzeniem na skradanie i ciche eliminacje

Studio Archetype Entertainment kontynuuje podsycanie atmosfery wokół swojej nadchodzącej epopei sci-fi. Najnowszy krótki fragment rozgrywki z Exodus skupia się na elementach skradankowych, pokazując, że gra zaoferuje coś więcej niż tylko widowiskowe strzelaniny w stylu Mass Effect.

Exodus – najnowsze informacje o projekcie

W udostępnionym materiale widzimy protagonistę, Juna, który wykorzystuje otoczenie, by po cichu eliminować zagrożenia. Twórcy potwierdzili kilka istotnych mechanik. W grze zobaczymy ciche eliminacje, czyli Takedowns. Jun może zakradać się do przeciwników (w tym przypadku do patrolujących robotów) i neutralizować ich, zanim podniosą alarm. Gra pozwoli również na używanie karabinów wyposażonych w tłumiki, co umożliwi eliminację celów z dystansu bez zdradzania swojej pozycji. W Exodus system osłon służy nie tylko do unikania ognia wroga, ale jest również kluczowym elementem planowania ścieżki skradania.