Polski konkurent dla Heroes of Might & Magic coraz bliżej premiery. Twórcy skupiają się na dopracowaniu detali

Nadchodząca strategia studia Destructive Creations wygląda coraz lepiej.

Twórcy Stormbinders opublikowali kolejny dziennik deweloperski, w którym podsumowali postępy prac i zdradzili, na czym obecnie koncentruje się zespół. Po miesiącach intensywnego rozwoju gry studio wraca do regularnej komunikacji z graczami, zapowiadając bardziej szczegółowe aktualizacje na temat dalszych etapów produkcji. Stormbinders – twórcy dzielą się postępami w pracach nad grą Obecnie najwięcej uwagi poświęcane jest poprawie interfejsu oraz ogólnej czytelności rozgrywki. Deweloperzy skupiają się na tym, aby wszystkie elementy były zrozumiałe na pierwszy rzut oka, zarówno podczas walk, jak i eksploracji mapy. Ulepszana jest przejrzystość interfejsu, widoczność map oraz sposób prezentowania informacji graczowi. Twórcy podkreślają, że systemy są już gotowe, a kluczowe staje się teraz to, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w sposób szybki i intuicyjny.

Równolegle prowadzone są prace nad usprawnieniami jakości życia. Zespół poprawia płynność interakcji, wprowadza lepszy feedback na działania gracza oraz eliminuje zbędne utrudnienia. Choć zmiany te mogą wydawać się niewielkie, mają znaczący wpływ na odbiór rozgrywki i jej tempo. Proces ten ma charakter iteracyjny i opiera się na testach oraz wewnętrznych opiniach, a także oczekiwaniach graczy.

Nie zapomniano również o zawartości gry. Twórcy dopracowują misje kampanii, balans map oraz tempo rozgrywki w scenariuszach. Obejmuje to zarówno aspekty gameplayowe, jak i narracyjne, aby każda misja była przemyślana, odpowiednio wyważona i satysfakcjonująca. Z aktualnych informacji wynika, że fundamenty Stormbinders są już gotowe, a większość zawartości jest już gotowa. Przed zespołem pozostaje jednak najtrudniejszy etap produkcji, czyli dopracowanie szczegółów. To właśnie teraz deweloperzy skupiają się na balansie, poprawkach jakości życia oraz licznych drobnych zmianach, które w połączeniu mają istotny wpływ na końcowy odbiór gry. Twórcy zapowiadają, że kolejne dzienniki deweloperskie będą pojawiać się wraz z osiąganiem kolejnych kamieni milowych w produkcji. W przyszłości planują również bardziej szczegółowo omawiać konkretne zmiany oraz decyzje stojące za rozwojem Stormbinders. Niestety data premiery gry nadal nie jest znana.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.