Reżyser Szybkich i wściekłych 10 nakręcił science fiction dla Netflixa. Film na pierwszych zdjęciach i z datą premiery

Radosław Krajewski
2026/04/28 17:45
Platforma ma kolejną propozycję dla fanów science fiction.

Netflix ujawniła szczegóły nowego thrillera science fiction The Last House, w którym główne role zagrają Greta Lee oraz Wagner Moura. Produkcja, wcześniej znana wcześniej pod roboczym tytułem „11817”, trafi do widzów już 7 sierpnia tego roku.

The Last House – data premiery nowego filmu science fiction od reżysera Szybkich i wściekłych 10

The Last House opowiada historię czteroosobowej rodziny uwięzionej we własnym domu. Bohaterowie muszą zmierzyć się z kurczącymi się zapasami oraz tajemniczą, niepokojącą obecnością, która uniemożliwia im ucieczkę. Wraz z zapowiedzią udostępniono pierwsze zdjęcia z filmu, zapowiadające klaustrofobiczną i napiętą atmosferę.

W obsadzie, obok głównych gwiazd, pojawiają się także: Riley Chung, Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski oraz Gabriel Barbosa.

Za reżyserię odpowiada Louis Leterrier, twórca takich filmów jak Szybcy i wściekli 10 czy Iluzja. Scenariusz przygotował Matthew Robinson, znany z Miłość i potwory. Projekt powstał przy współpracy Chernin Entertainment oraz 3 Arts Entertainment, a w gronie producentów znaleźli się Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson oraz Oly Obst.

Greta Lee i Wagner Moura grają w THE LAST HOUSE. Reżyseria Louisa Leterriera.

Rodzina nagle zamknięta w swoim domu bez możliwości ucieczki musi współpracować, aby przetrwać w obliczu malejących zasobów i tajemniczego, zagrażającego niebezpieczeństwa, które ich więzi.

Premiera 7 sierpnia.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/louis-leterrier-the-last-house-netflix-movie-release-date-1236874037/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

