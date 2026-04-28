Reżyser Szybkich i wściekłych 10 nakręcił science fiction dla Netflixa. Film na pierwszych zdjęciach i z datą premiery

Netflix ujawniła szczegóły nowego thrillera science fiction The Last House, w którym główne role zagrają Greta Lee oraz Wagner Moura. Produkcja, wcześniej znana wcześniej pod roboczym tytułem „11817”, trafi do widzów już 7 sierpnia tego roku.

The Last House – data premiery nowego filmu science fiction od reżysera Szybkich i wściekłych 10

The Last House opowiada historię czteroosobowej rodziny uwięzionej we własnym domu. Bohaterowie muszą zmierzyć się z kurczącymi się zapasami oraz tajemniczą, niepokojącą obecnością, która uniemożliwia im ucieczkę. Wraz z zapowiedzią udostępniono pierwsze zdjęcia z filmu, zapowiadające klaustrofobiczną i napiętą atmosferę.