Reżyser Szybkich i wściekłych 10 nakręcił science fiction dla Netflixa. Film na pierwszych zdjęciach i z datą premiery

Platforma ma kolejną propozycję dla fanów science fiction.
Netflix ujawniła szczegóły nowego thrillera science fiction The Last House, w którym główne role zagrają Greta Lee oraz Wagner Moura. Produkcja, wcześniej znana wcześniej pod roboczym tytułem „11817”, trafi do widzów już 7 sierpnia tego roku.
The Last House – data premiery nowego filmu science fiction od reżysera Szybkich i wściekłych 10
The Last House opowiada historię czteroosobowej rodziny uwięzionej we własnym domu. Bohaterowie muszą zmierzyć się z kurczącymi się zapasami oraz tajemniczą, niepokojącą obecnością, która uniemożliwia im ucieczkę. Wraz z zapowiedzią udostępniono pierwsze zdjęcia z filmu, zapowiadające klaustrofobiczną i napiętą atmosferę.
W obsadzie, obok głównych gwiazd, pojawiają się także: Riley Chung, Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski oraz Gabriel Barbosa.
Za reżyserię odpowiada Louis Leterrier, twórca takich filmów jak Szybcy i wściekli 10 czy Iluzja. Scenariusz przygotował Matthew Robinson, znany z Miłość i potwory. Projekt powstał przy współpracy Chernin Entertainment oraz 3 Arts Entertainment, a w gronie producentów znaleźli się Peter Chernin, Jenno Topping, Kori Adelson oraz Oly Obst.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!