South of Midnight z datą premiery wczesnego dostępu. Xbox dzieli się szczegółami

Przy okazji niedawnego pokazu Xbox Deweloper Direct zobaczyliśmy kilka ciekawych gier, a jedną z nich okazało się South of Midnight - jest to przygodowa gra akcji od twórców We Happy Few. Tytuł już niedługo pojawi się w ramach wczesnego dostępu, a Microsoft właśnie postanowił podzielić się dokładną datą startu.

South of Midnight - kiedy rozpocznie się wczesny dostęp?

Już w czwartek, 3 kwietnia, o godzinie 18:00 polskiego czasu rozpocznie się okres early access dla South of Midnight - w tym samym momencie zostanie zniesione embargo na recenzje. Jest to kolejny ruch w stylu Avowed, ponieważ w najnowszym przypadku również osoby płacące za droższe edycje szybciej będą mogły zagrać w produkcję. Tym razem stanie się to pięć dni wcześniej - oficjalna premiera odbędzie się 8 kwietnia.

Wczytywanie ramki mediów.