Nowy zwiastun South of Midnight. Xbox Developer Direct z pierwszą obiecaną grą

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na dzisiejszym Xbox Developer Direct zobaczyliśmy kolejne materiały z South of Midnight. Compulsion Games znane między innymi z Contrast oraz We Happy Few postanowiło udostępnić nowy zwiastun przygodowej gry akcji wraz ze szczegółami dotyczącymi przyszłości projektu.

South of Midnight - Compulsion Games dzieli się następnymi materiałami

Na Xbox Developer Direct pierwszą potwierdzoną wcześniej grą zostało South of Midnight. Podczas prezentacji mogliśmy zobaczyć, jak prezentuje się tytuł na kolejnych ujęciach. Jak już wiemy, twórcy gry od dłuższego czasu skupiają się na rozwoju projektu, czego efektem jest data premiery ustalona już na 8 kwietnia 2025 roku. Produkcja będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass już pierwszego dnia dostępności.