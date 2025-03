South of Midnight ozłocone. Premiera przygodowej gry akcji już na horyzoncie

Informacja o osiągnięciu złotego statusu przez South of Midnight pojawiła się w poście, który skupiał się na muzyce i ścieżce dźwiękowej nadchodzącej produkcji. Jak wynika z informacji przekazanych we wpisie, za soundtrack odpowiada Olivier Deriviere, a zainteresowani mogą odsłuchać utwory na platformach streamingowych takich jak Spotify, Apple Music czy Amazon Music.

Twórcy gier Contrast i We Happy Few przedstawiają South of Midnight, urzekającą przygodową grę akcji z widokiem z trzeciej osoby osadzoną na amerykańskim Głębokim Południu.

Wcielając się w Hazel, gracz będzie poznawał mity i napotykał istoty z folkloru Południa w makabrycznym i fantastycznym świecie. Kiedy jej miasteczko spotyka katastrofa, Hazel zostaje powołana na Tkaczkę: magiczną zszywaczkę zerwanych więzi i uzdrawiaczkę duchów. Uzbrojona w nowe zdolności, Hazel napotka i poskromi niebezpieczne istoty, rozwikła sieci przeszłości swojej rodziny i – jeśli dopisze jej szczęście – odnajdzie drogę do miejsca, w którym poczuje się jak w domu. – czytamy w opisie gry.