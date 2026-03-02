Widzowie i krytycy są zgodni – powrót tego serialu po 16 latach udał się wyśmienicie

Hoży doktorzy wrócili z 10. sezonem. To kultowy serial komediowy.
Dokładnie w marcu, w 2010, oglądaliśmy ostatnie odcinki 9. sezonu tego niezapomnianego serialu komediowego. Po 16 latach przerwy Hoży doktorzy powracają na mały ekran. Premiera dziesiątego sezonu kultowej produkcji miała miejsce 25 lutego i wszystko wskazuje na to, że był to jeden z najbardziej wyczekiwanych serialowych comebacków ostatnich lat. Pierwsze odcinki spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów.
Nowe odcinki serialu Hoży doktorzy z wysokim wynikiem na Rotten Tomatoes
W serwisie Rotten Tomatoes nowy sezon może pochwalić się wynikiem 90% od krytyków (z certyfikatem świeżości) oraz imponującymi 96% od widzów. To rzadki przypadek, gdy obie grupy są niemal całkowicie zgodne — powrót nie tylko nie rozczarował, ale wręcz przypomniał, dlaczego serial przez lata cieszył się statusem kultowego.
Cytujemy kilka fragmentów recenzji:
Jak dotąd, jest to szaleństwo – i jak dobrze, że serial zdradza swój wiek, z jego szalonymi dialogami i gagami w stylu Family Guy. Jednak w swojej zaawansowanej formie Hoży doktorzy nabrał charakteru pełnego duszy i poruszającego. – Ed Power
W jakiś sposób te dwa bieguny – celowo głupkowata komedia i wulkaniczna furia – łączą się w serial, który jest tak wciągający, jak Hoży doktorzy byli kiedykolwiek. Niech trwa i trwa. – Stuart Heritage
Rzadko się zdarza, aby komedia telewizyjna powróciła w tak mocnej formie, jak nowa Hoży doktorzy. Fani, którzy uwielbiali serial w pierwszych sezonach na antenie NBC, z przyjemnością wrócą do niego w nowej odsłonie. – Rob Owen
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że Hoży doktorzy opowiadają o perypetiach młodych lekarzy pracujących w szpitalu Świętego Serca. Głównym bohaterem jest John „J.D.” Dorian, którego wewnętrzne monologi i surrealistyczne wizje nadawały serialowi unikalny, komediowo-refleksyjny ton. Produkcja stworzona przez Bill Lawrence łączyła humor z dramatem medycznym, często zaskakując widzów emocjonalną głębią. W obsadzie nie mogło zabraknąć Zach Braff, który poza rolą J.D. zasłynął także jako reżyser i twórca filmów takich jak Powrót do Garden State i Gdybym tylko tu był.
Nowy sezon ponownie łączy charakterystyczny absurdalny humor z dojrzalszym spojrzeniem na życie bohaterów, którzy nie są już stażystami, lecz doświadczonymi lekarzami mierzącymi się z innymi wyzwaniami. Wszystko wskazuje na to, że po 16 latach oczekiwania fani wreszcie dostali kontynuację, na jaką liczyli. Jeśli kolejne odcinki utrzymają poziom, możemy mówić o jednym z najlepiej ocenianych powrotów serialowych po latach.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!