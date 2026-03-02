Widzowie i krytycy są zgodni – powrót tego serialu po 16 latach udał się wyśmienicie

Dokładnie w marcu, w 2010, oglądaliśmy ostatnie odcinki 9. sezonu tego niezapomnianego serialu komediowego. Po 16 latach przerwy Hoży doktorzy powracają na mały ekran. Premiera dziesiątego sezonu kultowej produkcji miała miejsce 25 lutego i wszystko wskazuje na to, że był to jeden z najbardziej wyczekiwanych serialowych comebacków ostatnich lat. Pierwsze odcinki spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów.

Nowe odcinki serialu Hoży doktorzy z wysokim wynikiem na Rotten Tomatoes

W serwisie Rotten Tomatoes nowy sezon może pochwalić się wynikiem 90% od krytyków (z certyfikatem świeżości) oraz imponującymi 96% od widzów. To rzadki przypadek, gdy obie grupy są niemal całkowicie zgodne — powrót nie tylko nie rozczarował, ale wręcz przypomniał, dlaczego serial przez lata cieszył się statusem kultowego.