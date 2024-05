Sony znowu to zrobiło. Ghost of Tsushima wycofane ze sprzedaży w 177 krajach

W ostatnich tygodniach branża gier żyła problemami z Helldivers 2, kiedy to Sony i Arrowhead Game Studios ogłosiły wprowadzenie integracji kont Steam z PSN-em, aby dalsza zabawa w kooperacyjną strzelankę była możliwa. To nie spodobało się wielu pecetowym graczom, którzy zaczęli protestować wobec takim praktykom i zombardowali grę najniższymi ocenami na platformie Valve. Wtedy też okazało się, że Sony wycofało grę ze sprzedaży w ponad 100 krajach, w których usługa PlayStation Network nie jest dostępna. Ostatecznie Sony i Arrowhead wycofały się z tego pomysłu i Helldivers 2 nie będzie wymagało kont w PSN, aby zagrać na PC. Jednak podobny problem powrócił w przypadku Ghost of Tsushima Director's Cut w wersji na PC, gdzie PSN będzie wymagany do trybu multiplayerowego, co przełożyło się na wycofanie gry ze sprzedaży w niektórych krajach.

Ghost of Tsushima Director's Cut wycofane ze sprzedaży w 177 krajach

Ghost of Tsushima Director's Cut w wersji na Steam jeszcze nie zadebiutowało, a gracze z ponad 100 krajów na całym świecie nie będą mogli zagrać w ten tytuł. Wszystko przez wspomnianą wyżej integrację PSN z kontem Steam, która wymagana jest w produkcji Sucker Punch. Będzie to pierwsza gra Sony na PC, która zaoferuje specjalną nakładkę PlayStation, pozwalającą połączyć się z graczami z PS4 i PS5, czy zdobywać trofea. Aby z tego korzystać potrzebne jest konto PSN, które jednak wymagane będzie wyłącznie w wieloosobowym trybie Legends, co niedawno wyjaśniło samo studia. Do kampanii fabularnej taka opcja nie będzie potrzebna, ale mimo to Ghost of Tsushima Director's Cut na PC nie jest dostępna do kupienia w wielu państwach.