Ghost of Tsushima Director's Cut z nakładką PlayStation. Znamy wymagania sprzętowe

Gracze zdobędą te same trofea, co na konsoli PlayStation.

Na początku marca bieżącego roku poznaliśmy oficjalną datę premiery Ghost of Tsushima Director's Cut na PC . Najnowszy wpis na blogu PlayStation informuje już o wymaganiach sprzętowych gry, a także funkcji cross-play czy obsłudze trofeów. Ponadto produkcja skorzysta z nowej nakładki PlayStation.

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiły się nowe informacje związane z nadchodzącym na PC Ghost of Tsushima Director's Cut. Poznaliśmy między innymi wymagania sprzętowe, ale również nowe szczegóły związane z obsługą rozgrywki międzyplatformowej. Dzięki opcji cross-play pecetowi gracze korzystający z systemu Windows będą mogli połączyć się z użytkownikami PS4 i PS5 i komunikować się za pomocą czatu głosowego w trybie współpracy Legends.

Dodatkowo Ghost of Tsushima Director's Cut skorzysta z nowej nakładki PlayStation, która obejmować będzie listę znajomych, trofea, ustawienia i profil gracza. Aby otworzyć menu tej funkcji, wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT + F1. Opcja umożliwi zdobywanie trofeów PlayStation tak samo, jak na konsolach, a Ghost of Tsushima Director's Cut zawiera dokładnie te same pucharki, która posiada gra na sprzęcie Sony.

Poznaliśmy również wymagania sprzętowe gry. Szczegóły prezentuje załączona poniżej tabelka. Warto wspomnieć, że tytuł w tej wersji będzie obsługiwać technologię NVIDIA DLSS 3 oraz AMD FSR 3, nieograniczoną liczbę klatek na sekundę, a także różne rozdzielczości – 21:9, 32:9 czy 48:9.

Na koniec przypominamy, że Ghost of Tsushima Director's Cut na PC zadebiutuje już 16 maja 2024 roku. Edycja zawiera pełną wersję gry, dodatek Iki Island oraz tryb współpracy Legends.

Wczytywanie ramki mediów.