Sony zaprasza na darmowy weekend z trybem multiplayer na konsolach PlayStation

Abonenci PlayStation Plus Essential otrzymali w tym miesiącu możliwość pobrania naprawdę interesującego zestawu gier. Tymczasem Sony zamierza zachęcić posiadaczy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 do sprawdzenia swoich umiejętności w rozgrywkach sieciowych. Japońska firma zapowiedziała bowiem darmowy weekend z trybem multiplayer dla osób bez aktywnej subskrypcji PlayStation Plus.

Darmowy weekend z trybem multiplayer na PlayStation 4 i PlayStation 5

Zgodnie z przekazanymi informacjami, w dniach 10 – 11 grudnia na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 odbędzie się wydarzenie o nazwie Free Online Multiplayer Weekend, które pozwoli graczom bez aktywnej subskrypcji PlayStation Plus cieszyć się funkcjami sieciowymi w posiadanych przez siebie produkcjach.



Informacja ta z pewnością ucieszy część graczy Elden Ring. Wczoraj najnowsze dzieło From Software doczekało się bowiem bezpłatnego – nastawionego na rozgrywkę PvP – dodatku o nazwie Koloseum. Więcej informacji na temat rozszerzenia znajdziecie pod tym adresem.



Na koniec warto przypomnieć, że abonament PlayStation Plus nie jest wymagany do rozgrywki sieciowej w grach free-to-play. Posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 bez aktywnej subskrypcji mogą więc bez przeszkód cieszyć się popularnymi tytułami takimi jak Call of Duty: Warzone 2.0, Fortnite czy też Apex Legends.

