Elden Ring Colosseum zapowiedziany. From Software zaprezentował darmowy dodatek

Deweloperzy wkrótce dodadzą arenę walk do zabawy w PvP.

From Software zaskoczyło fanów Elden Ringa ogłoszeniem nowej zawartości do gry. Choć krótko po premierze pojawiły się plotki, według których w grze pojawi się arena zmagań, to gracze spodziewali się wymagających walk z bossami. Rzeczywistość okazała się nieco inna i studio zaprezentowało pierwsze szczegóły darmowej zawartości nazwanej Colosseum.