Nie tylko wersja PC. Death Stranding 2 dostanie też nową zawartość

Stało się to, o czym plotkowano od dawna. Death Stranding 2: On the Beach zostanie wydane na komputery osobiste.
Dotychczas w drugą odsłonę cyklu Hideo Kojimy bawić się mogli jedynie posiadacze PlayStation 5. Ale za moment się to zmieni.
Death Stranding 2 z nową zawartością na premierę na PC
Podczas niedawnego State of Play oficjalnie potwierdzono nadejście wersji na PC. Ta ukaże się 19 marca 2026 roku i przyniesie ze sobą usprawnioną warstwę techniczną. Death Stranding 2: On the Beach obsługiwać będzie bowiem rozdzielczości w proporcjach 21:9 i 32:9 oraz z jakością 4. Przewidziane jest równie wsparcie dla ultraszerokokątnych monitorów czy funkcji generowania klatek.
Niemniej to nie wszystko. We wpisie opublikowanym na blogu PlayStation potwierdzono, iż do gry zmierza także zupełnie nowa zawartość. Przyznał to Jay Boor, czyli szef działu wydawniczego w Kojima Productions. Niemniej na razie nie znamy jeszcze żadnych szczegółów, a sami deweloperzy zamierzają podać nam je dopiero w lutym. Nie wiadomo zatem, czy dodana treść będzie integralną częścią głównego wątku, czy też czymś odrębnym.
Możemy też dziś potwierdzić, że w dniu premiery na PC zarówno na komputerach, jak i na PS4 pojawią się nowe tryby i funkcje, które zaoferują graczom nowe wyzwania i nagrody. Większą liczbą szczegółów podzielimy się w kolejnym miesiącu, więc pozostańcie czujni! – zapewnił Boor.
GramTV przedstawia:
Death Stranding 2: On the Beach to sequel wydanego w 2019 roku Death Stranding i jednocześnie druga gra stworzona przez Hideo Kojimę po jego burzliwym odejściu z Konami. On the Beach ukazało się 26 czerwca 2025 roku, wówczas jedynie na PlayStation 5 i zapracowało na wyraźnie lepsze od pierwszej części oceny. Dość powiedzieć, że DS2 w serwisie Open Critic może pochwalić się rekomendacją na poziomie aż 95%.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!