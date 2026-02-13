Nie tylko wersja PC. Death Stranding 2 dostanie też nową zawartość

Stało się to, o czym plotkowano od dawna. Death Stranding 2: On the Beach zostanie wydane na komputery osobiste.

Dotychczas w drugą odsłonę cyklu Hideo Kojimy bawić się mogli jedynie posiadacze PlayStation 5. Ale za moment się to zmieni.

Death Stranding 2 z nową zawartością na premierę na PC

Podczas niedawnego State of Play oficjalnie potwierdzono nadejście wersji na PC. Ta ukaże się 19 marca 2026 roku i przyniesie ze sobą usprawnioną warstwę techniczną. Death Stranding 2: On the Beach obsługiwać będzie bowiem rozdzielczości w proporcjach 21:9 i 32:9 oraz z jakością 4. Przewidziane jest równie wsparcie dla ultraszerokokątnych monitorów czy funkcji generowania klatek.