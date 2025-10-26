Skasowany God of War wycieka! Tak wyglądała anulowana gra na PlayStation 5

Za produkcję odpowiadało Bluepoint Games.

Już kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że Sony skasowało nową grę God of War, tym razem nastawioną na tryb wieloosobowy. Za projekt odpowiadało Bluepoint Games, a teraz do sieci wyciekły pierwsze materiały z anulowanej gry, która znajdowała się na wczesnym etapie produkcji. God of War – wieloosobowa gra-usługa od Bluepoint Games wyciekła Studio Bluepoint planowało powrót do greckich korzeni serii. Wśród materiałów widać monumentalne świątynie, klasyczne posągi, amfory i inne elementy typowe dla starożytnej Grecji. Otoczenie wyglądało na przygotowane z myślą o rozgrywce wieloosobowej, z szerokimi przestrzeniami, arenami oraz zbrojowniami, w których gracze mieli zapewne przygotowywać się do walki.

Szczególną uwagę przyciąga Kuźnia Hadesa, ogromna lokacja wypełniona żółtymi, siarkowymi basenami oraz bogato zdobionymi komnatami. Według wstępnych opisów Hades miał pełnić rolę strażnika tego miejsca, co sugeruje, że gra mogła osadzać wydarzenia przed fabułą God of War III, gdy bóg podziemi wciąż żył. Nie wiadomo jednak, czy produkcja miała należeć do oficjalnego kanonu, czy być raczej luźną interpretacją uniwersum, podobnie jak w przypadku spin-offów typu Duch Sparty czy Wstąpienie. Choć grecka stylistyka dominowała w projekcie, wiele wskazuje na to, że Bluepoint inspirowało się także nowszymi odsłonami serii. W niektórych kadrach widać elementy architektury przypominające mroźne krainy znane z nordyckich przygód Kratosa. Pojawiły się również posągi wojowników uzbrojonych w tarcze i włócznie, wyglądających jednocześnie jak Spartanie i Einherjarowie z Valhalli. Możliwe więc, że twórcy eksperymentowali z połączeniem mitologii greckiej i nordyckiej, co mogło wprowadzić ciekawy kontrast między starym i nowym światem serii. Jedna z bardziej intrygujących grafik przedstawia monumentalny posąg kobiety trzymającej maskę. Nie wiadomo, czy miała symbolizować konkretną boginię, czy stanowiła nowy motyw fabularny. Wśród broni widocznych na zrzutach można z kolei zauważyć egzemplarze o zielonym połysku, przypominające oręż Berserkerów z Ragnaroka. To sugeruje, że projekt korzystał z już istniejących technologii i modeli, co mogło przyspieszyć proces produkcji.

Choć Sony od dłuższego czasu eksperymentuje z grami-usługami, pomysł na wieloosobowe starcia w świecie God of War od początku budził wątpliwości. Gracze kojarzą serię przede wszystkim z intensywną narracją i brutalnymi, filmowymi pojedynkami z bogami, a nie z rywalizacją online. Według źródeł, decyzja o wstrzymaniu produkcji zapadła po tym, jak Sony ograniczyło liczbę projektów live-service w swoich studiach. Na początku 2024 roku firma miała skasować dwa tego typu tytuły, jeden z Bend Studio i właśnie sieciowego God of Wara od Bluepoint. Źródła bliskie produkcji twierdzą, że brak wiary w długoterminowy potencjał gry był głównym powodem decyzji. Fani PlayStation nie przyjęli z entuzjazmem żadnego z wcześniejszych projektów opartych na modelu usługowym, czego najlepszym przykładem był Concord. W tej sytuacji kontynuowanie eksperymentu z marką tak ważną jak God of War mogło okazać się zbyt ryzykowne. Po anulowaniu projektu Bluepoint Games nie zostało bez zajęcia. Studio rozpoczęło prace nad nową grą akcji TPP, o czym świadczą najnowsze ogłoszenia o pracę. Szczegóły pozostają tajemnicą, ale wielu fanów ma nadzieję, że chodzi o pełnoprawny remake pierwszego God of Wara z 2005 roku. Pomysł wydaje się tym bardziej realistyczny, że Bluepoint ma bogate doświadczenie w tworzeniu odświeżonych wersji kultowych tytułów. Ich Shadow of the Colossus i Demon’s Souls uchodzą za jedne z najlepszych remake’ów w historii PlayStation. Co więcej, jeśli studio pracowało już nad greckimi lokacjami i projektami postaci, część tych zasobów mogłaby zostać wykorzystana w nowej produkcji. Poniżej znajdziecie kilka wybranych screenów z gry. Więcej znajdziecie na tej stronie.

