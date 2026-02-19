Coś dla masochistów. Czyli remake Demon’s Souls w niższej cenie

Fani cierpienia i umierania mają w ostatnich latach używane. Nie brak wszak tytułów z szeroko pojętego gatunku “soulslike”.

A przecież poza produkcjami od innych studiów są również te najbardziej klasyczne. Powiązane w ten czy inny sposób z samym FromSoftware.

Remake Demon’s Souls 35% taniej

Weźmy takie Demon’s Souls Remake z 2020 roku. Co prawda stworzyło go Bluepoint Games, całość była jednak oparta na oryginale z 2009, który już na świat wydało właśnie FromSoftware. Sam remake został naprawdę dobrze przyjęty i trudno się dziwić, bo twórcom udało się zachować ducha pierwowzoru. A jeżeli chcecie sami się przekonać, czy na pewno, to w Perfect Blue kupicie DeS w wersji na PlayStation 5 o 35% taniej. To oznacza, że zamiast 229,99 zł zapłacicie 149,99 zł.