Coś dla masochistów. Czyli remake Demon’s Souls w niższej cenie

Maciej Petryszyn
2026/02/19 16:10
Fani cierpienia i umierania mają w ostatnich latach używane. Nie brak wszak tytułów z szeroko pojętego gatunku “soulslike”.

A przecież poza produkcjami od innych studiów są również te najbardziej klasyczne. Powiązane w ten czy inny sposób z samym FromSoftware.

Demon’s Souls
Demon’s Souls

Remake Demon’s Souls 35% taniej

Weźmy takie Demon’s Souls Remake z 2020 roku. Co prawda stworzyło go Bluepoint Games, całość była jednak oparta na oryginale z 2009, który już na świat wydało właśnie FromSoftware. Sam remake został naprawdę dobrze przyjęty i trudno się dziwić, bo twórcom udało się zachować ducha pierwowzoru. A jeżeli chcecie sami się przekonać, czy na pewno, to w Perfect Blue kupicie DeS w wersji na PlayStation 5 o 35% taniej. To oznacza, że zamiast 229,99 zł zapłacicie 149,99 zł.


Stworzony całkowicie od podstaw, remake ten pozwoli Ci przeżyć niepokojącą fabułę i bezwzględną walkę Demon’s Souls.

PlayStation Studios i Bluepoint Games przedstawiają remake klasyku z PlayStation, Demon’s Souls. Stworzony całkowicie od początku i mistrzowsko wzbogacony, ten remake przedstawia okropieństwa mglistego, mrocznego świata fantasy, zupełnie nowemu pokoleniu graczy. Ci, którzy już mają za sobą jego próby i udręki, mogą jeszcze raz rzucić wyzwanie mrokowi w niesamowitej jakości graficznej i fantastycznej płynności.

Żądny władzy, dwunasty król Boletarii, król Allant użył starożytnych sztuk duszy, budząc przedwiecznego demona, Starszego. Po przywołaniu Starszego, w krainie pojawiła się bezbarwna mgła, uwalniająca koszmarne stworzenia, żądne ludzkich dusz. Ci, których dusze zostały przejęte, stracili zmysły – chcą jedynie atakować nielicznych ocalałych.

Teraz Boletaria została odcięta od świata zewnętrznego, a rycerze, którzy odważą się wejść we mgłę, chcąc uwolnić krainę od niedoli, przepadają bez wieści. Jako samotny wojownik, który odważył się wejść w przeklętą mgłę, musisz zmierzyć się z najtrudniejszymi wyzwaniami, zyskać tytuł „pogromcy demonów” i sprawić, by Starszy znów pogrążył się w drzemce.

promocja
cena
Demon's Souls
Bluepoint Games
PlayStation 5
PS5
okazja
Demon's Souls Remake
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

