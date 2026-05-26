Sony wściekłe na Naughty Dog? Znany dziennikarz wywołał burzę w sieci: „Zdecydowanie mają z tym problem”

Cała sytuacja rozpoczęła się kilka dni temu na platformie Bluesky. Schreier udostępnił tam swój ekskluzywny raport dotyczący Bungie. Według jego informacji studio kończy wsparcie dla Destiny 2 i obecnie nie pracuje nad nowym projektem. W tle mają pojawić się zwolnienia, natomiast zespół nadal rozwija Marathon oraz planuje dalszą przyszłość marki.

Wystarczył jeden krótki komentarz w mediach społecznościowych, aby te słowa zaczęły żyć w sieci swoim własnym życiem. Tym razem na celowniku znalazło się studio Naughty Dog oraz Sony, a wszystko przez błędnie interpretowane słowa dziennikarza Jasona Schreiera.

Wielu graczy zaczęło zastanawiać się, dlaczego Bungie nie rozpoczęło prac nad Destiny 3, szczególnie po premierze dodatku The Final Shape z 2024 roku, który miał zamknąć główną historię serii. Schreier odpowiedział wtedy, że problemem są przede wszystkim koszty produkcji. Jeden z użytkowników skomentował jednak, że Sony nie miało problemu z wydaniem ponad 300 milionów dolarów i poświęceniem ponad pięciu lat na stworzenie gry skierowanej do jednego gracza, czyli Intergalactic: The Heretic Prophet, przez Naughty Dog, a teraz nagle martwi się budżetem nowej strzelanki MMO z gotową bazą fanów. Dziennikarz odpisał krótko:

Och, zdecydowanie mają z tym problem.

To właśnie ten fragment został później wyrwany z kontekstu. W sieci szybko zaczęły pojawiać się wpisy sugerujące, że Sony jest rzekomo wściekłe na Naughty Dog. Temat błyskawicznie podchwyciły media społecznościowe, a internetowa narracja zaczęła żyć własnym życiem.

Schreier postanowił więc odnieść się do całej sytuacji na Reddicie: