Sony wraca do superbohaterskiego uniwersum. Seria zostanie zresetowana i otrzyma nowy początek

Szef Sony Pictures potwierdził, że nadchodzą nowe aktorskie produkcje ze świata Spider-Mana.

Sony Pictures zamierza ponownie uruchomić swoje aktorskie uniwersum powiązane ze Spider-Manem. Decyzja zapadła po chłodnym przyjęciu części filmów i kilku głośnych finansowych potknięciach, żeby tylko wspomnieć o Madame Web i Kravenie Łowcy. Choć marka wciąż potrafi przyciągać widzów, kolejne produkcje poza główną serią z Pająkiem nie spełniły oczekiwań studia. Sony Pictures zrestartuje swoje superbohaterskie uniwersum Spider-Mana Współpraca Sony z Marvel Studios rozpoczęła się w 2015 roku, gdy Spider-Man dołączył do MCU w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Rosnąca popularność bohatera zachęciła Sony do budowania własnych projektów pobocznych. Pierwszy Venom z 2018 roku spotkał się z mieszanym odbiorem, lecz zarobił na świecie ponad 856 milionów dolarów. Kontynuacje osiągnęły niższe wyniki, ale wciąż były umiarkowanymi sukcesami. Znacznie gorzej poradziły sobie inne produkcje. Morbius zakończył kinową drogę z wynikiem około 167 milionów dolarów, Madame Web zdobyła niewiele ponad 100 milionów, a Kraven Łowca okazał się największą porażką, osiągając zaledwie około 62 milionów dolarów.

Po premierze filmu o Kravenie pod koniec 2024 roku pojawiły się doniesienia, że Sony wstrzymało rozwój aktorskich spin-offów, skupiając się na animowanym Spider-Man: Beyond the Spider-Verse oraz projekcie Spider-Man: Brand New Day. Teraz studio potwierdziło, że powrót do aktorskiego Spider-Verse jest tylko kwestią czasu i nastąpi w formie pełnego restartu. Prezes Sony Pictures, Tom Rothman, w rozmowie w podcaście The Town został zapytany, czy studio wróci do aktorskiego Spider-Verse. Odpowiedział krótko: Tak. Gdy doprecyzowano, że chodzi o całkowity reboot, ponownie potwierdził: Tak. Rothman odniósł się także do długiej przerwy przed kolejną odsłoną przygód Spider-Mana: Rzadkość ma wartość. Trzeba sprawić, by widzowie zaczęli za tobą tęsknić”

GramTV przedstawia:

Szef Sony wspomniał również o dwóch twórcach, których jego zdaniem nigdy nie należy lekceważyć: Powiem tylko tyle. Są dwie osoby, o których powiedziałbym to bez wahania, a może nawet więcej, jeśli się zastanowię, lecz te dwie przychodzą mi do głowy jako pierwsze. Nigdy nie stawiaj przeciwko Jimowi Cameronowi i nigdy nie stawiaj przeciwko Kevinowi Feige. On wie, co robi. Rothman skomentował także ostatnie problemy Marvel Studios i kierunek zmian w strategii: Wprowadzili korektę kursu. Mniej telewizji. To właśnie seriale i rozbudowana sieć powiązań sprawiały, że trzeba było być bardzo zaangażowanym, inaczej można było poczuć się wykluczonym. To była decyzja narzucona Feige przez poprzednie kierownictwo Disneya. Jest lojalnym żołnierzem korporacji, więc zrobił to, o co go poproszono. Myślę jednak, że doskonale wie, iż teraz mniej znaczy więcej i w efekcie będzie to znacznie więcej. Nie martwcie się o Avengers: Doomsday. Warto wspomnieć, że obecnie Sony Pictures rozwija jeszcze jeden superbohaterski kinowy projekt. Oprócz Spider-Man: Beyond the Spider-Verse dowiedzieliśmy się również, ze wytwórnia dała zielone światło dla animowanego rebootu Venoma, a pracują nad nim Zach Lipovsky i Adam B. Stein, twórcy ubiegłoroczne Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi. W projekt zaangażowany jest również Tom Hardy, ale obecnie nie wiadomo, czy użyczy głosu głównemu bohaterowi.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.