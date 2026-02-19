Nowy Spider-Man z opisem fabuły. Pajęcza sieć tajemnic i konsekwencje przeszłości Petera Parkera

Do sieci trafia coraz więcej szczegółów Spider-Man: Brand New Day. Niedawno informowaliśmy o wycieku grafik przedstawiających złoczyńców oraz nowy kostium Pajączka, a teraz film doczekał się opisu fabuły, który ujawnia kilka ciekawych informacji. Z opisu wynika, że przed Peterem Parkerem stanie nie tylko nowe zagrożenie, lecz także widmo dawnych decyzji, które zaczną go doganiać.

Spider-Man: Brand New Day – nowy opis fabuły

Według ujawnionych szczegółów od wydarzeń z poprzedniej odsłony minęły cztery lata. Peter Parker przestał funkcjonować w świadomości świata, ale Spider-Man działa skuteczniej niż kiedykolwiek, czuwając nad bezpieczeństwem Nowego Jorku. Sprawy komplikują się, gdy seria nietypowych przestępstw prowadzi go do znacznie większej intrygi.