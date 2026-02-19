Nowy Spider-Man z opisem fabuły. Pajęcza sieć tajemnic i konsekwencje przeszłości Petera Parkera

Według ujawnionych szczegółów od wydarzeń z poprzedniej odsłony minęły cztery lata. Peter Parker przestał funkcjonować w świadomości świata, ale Spider-Man działa skuteczniej niż kiedykolwiek, czuwając nad bezpieczeństwem Nowego Jorku. Sprawy komplikują się, gdy seria nietypowych przestępstw prowadzi go do znacznie większej intrygi.
Minęły cztery lata, odkąd ostatni raz spotkaliśmy naszego przyjaznego bohatera z sąsiedztwa. Peter Parker już nie istnieje, lecz Spider-Man jest w szczytowej formie i strzeże Nowego Jorku. Wszystko układa się pomyślnie, dopóki nietypowy ślad przestępstw nie wciąga go w sieć tajemnicy większą niż kiedykolwiek wcześniej. Aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom, Spider-Man musi być nie tylko w najwyższej dyspozycji fizycznej i psychicznej, ale również przygotowany na zmierzenie się z konsekwencjami swojej przeszłości”.
Wzmianka o konsekwencjach przeszłości sugeruje powrót Maca Gargana, znanego jako Skorpion, którego widzieliśmy na wspomnianych wcześniej grafikach. W rolę tę ponownie wcieli się Michael Mando. Czteroletni przeskok czasowy w fabule jest nieco krótszy niż realna przerwa od premiery filmu Spider-Man: No Way Home, który trafił do kin w 2021 roku.
Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, twórca filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Scenariusz przygotowali powracający autorzy serii o Spider-Manie, Chris McKenna i Erik Sommers.
W obsadzie znaleźli się: Tom Holland jako Spider Man, Jon Bernthal jako Punisher, Mark Ruffalo jako Hulk, Zendaya jako MJ, Sadie Sink, Michael Mando jako Scorpion, Tramell Tillman, Marvin Jones III jako Tombstone, Jacob Batalon jako Ned Leeds oraz Liza Colón-Zayas. W filmie ma również powrócić Florence Pugh jako Yelena Belova.
Przypomnijmy, że premiera filmu Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.
