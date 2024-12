Koniec uniwersum Sony. Kraven Łowca ostatnią częścią świata Spider-Mana

Wytwórnia podjęła decyzję o wygaszeniu Sony’s Spider-Man Universe. Konkurencyjna seria dla MCU i DCU miała zaproponować widzom świeże spojrzenie na komiksowe ekranizacje, które przede wszystkim skupiałyby się na złoczyńcach z kart komiksów o Pajączku, a nie superbohaterach. Uniwersum miało eksplorować historię również mniej znanych postaci, jak Madame Web, czy Silk. Rzeczywistość okazała się jednak dla Sony Pictures okrutna i zaledwie po sześciu filmach franczyza dobiegnie końca. Serwis The Wrap poinformował, że Kraven Łowca zakończy uniwersum Sony, przynajmniej na dłuższy czas.

Sony kończy swoje uniwersum Spider-Mana

Takiej decyzji studia nie można się dziwić. Chociaż wciąż czekamy na premierę ostatniego filmu z serii, to prognozy finansowe są bezlitosne dla Kravena Łowcy. Analitycy twierdzą, że w weekend otwarcia w Ameryce produkcja zarobi od 20 do 25 mln dolarów, przy budżecie filmu wynoszącym 130 mln dolarów. Sony będzie musiało liczyć się z kolejną wielką porażką, dlatego wytwórnia ograniczyła promocję filmu do minimum, aby zmniejszyć koszta wydane na marketing.