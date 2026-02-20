Steve Rogers NIE był pierwszym Avengers

Kilka słów o tym, jak ważny dla uniwersum Marvela jest Thor, czego dowodem są komiksy.

Przez lata to Kapitan Ameryka nosił miano Pierwszego Avengera – również za sprawą filmu Captain America: The First Avenger (znanego polskim widzom jako Captain America: Pierwsze starcie). Jednak według analizy opublikowanej przez ComicBook.com tytuł ten może należeć do zupełnie innego bohatera. Serwis przekonuje, że prawdziwym Pierwszym Avengerem był Thor. Istnieje kilka celnych przesłanek za poparciem tej tezy. Kapitan Ameryka vs. Thor – kto był pierwszym “mścicielem”? Choć kultowa drużyna Avengers zadebiutowała w 1963 roku, w komiksowym kanonie jej korzenie sięgają znacznie dalej – aż do epoki wikingów. W zeszytach Avengers #61 oraz Mighty Thor #7 ujawniono, że już w 1047 roku istniała pradawna wersja Mścicieli. W jej skład wchodzili m.in. atlantycka wojowniczka, czarodziej, nosiciel Phoenix Force, Czarna Pantera tamtej ery – a na czele stał właśnie Thor. Niektóre z ich przygód uwieczniono nawet w starożytnych rycinach w komiksach, sugerując, że świat Marvela pamięta ich czyny od tysiącleci.

To on miał być spoiwem drużyny, a jego starcie z potężnym przeciwnikiem zainspirowało zjednoczenie bohaterów. Co więcej, Bóg Piorunów jest jedyną postacią łączącą starożytną inkarnację z nowoczesnym składem Avengersów. Dla porównania – Steve Rogers dołączył do zespołu dopiero po odmrożeniu z lodu, kilka numerów po debiucie serii. Warto dodać, że pierwotny przeciwnik Thora, Bodolf, później dołączył do drużyny, stając się jednym z jej sojuszników.

Thor, jako obrońca Asgardu od tysięcy lat, ma też znacznie dłuższy staż bojowy niż Kapitan Ameryka. W uniwersum Marvela to jego czyny inspirowały całe pokolenia – a nawet religie. Co więcej, to intryga Lokiego, wymierzona w Thora i Hulka, doprowadziła do powstania współczesnych Avengersów. Okazuje się, że Thor pomagał zjednoczyć bohaterów z różnych epok, a jego działania doprowadziły też do powstania alternatywnych linii czasowych w uniwersum Marvela. Czy to oznacza, że Steve Rogers powinien oddać tytuł? Zdaniem ComicBook.com – tak. Niezależnie od epoki, to Thor jako pierwszy jednoczył bohaterów pod sztandarem Mścicieli. Dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z tą tezą.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










