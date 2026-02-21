Nowy Venom zapowiedziany! Sony przywróci swoje uniwersum w nowej formie?

To wyszłoby im o wiele lepiej niż dotychczasowe próby.

Wydawało się, że superbohaterskie uniwersum od Sony Pictures już nie powróci, ale nieoczekiwanie studio postanowiło reaktywować swoją serię, choć w zmienionej formule. Zamiast kolejnej odsłony Venoma z Tomem Hardym Sony zdecydowało się na realizację pełnometrażowej animacji, która ma otworzyć nowy rozdział w historii antybohatera znanego z uniwersum Marvela. Venom powróci w nowym filmie. Tym razem animowanym Za reżyserię oraz produkcję odpowiadać będą Zach Lipovsky i Adam B. Stein, twórcy ubiegłoroczne Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, którzy tchnęli nowe życie w serię horrorów. Film okazał się największym finansowym sukcesem cyklu i zebrał najlepsze recenzje w historii franczyzy, co pozwoliło temu duetowi wyrobić sobie nazwisko.

Nowy projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji. Nie wybrano jeszcze scenarzysty, choć dział animacji studia, Sony Pictures Animation, ma wkrótce rozpocząć prace koncepcyjne. Produkcją mogą zająć się Amy Pascal, Avi Arad oraz Matt Tolmach, którzy byli związani z poprzednimi filmami o Venomie, jednak szczegóły nie zostały jeszcze doprecyzowane. W projekt ma być zaangażowany również Tom Hardy, czyli ekranowy Eddie Brock z trzech aktorskich filmów. Nie wiadomo jednak, czy powróci wyłącznie jako producent, czy ponownie użyczy głosu symbiotowi.

Przeniesienie marki do świata animacji może być dla Sony sposobem na odświeżenie bohatera. Studio ma już na koncie sukcesy w tym obszarze dzięki animowanym filmom ze Spider-Manem, które zdobyły uznanie widzów i krytyków oraz sięgnęły po Oscary. Proces produkcji animacji jest jednak długotrwały, a brak gotowego scenariusza oznacza, że na premierę nowego Venoma przyjdzie nam poczekać kilka lat. Nie wiadomo również, czy animowane przygody symbiota będą powiązane z trylogią Spiderversum i otworzy to drogę do stworzenia osobnego, animowanego uniwersum dla innych postaci z kart komiksów o Spider-Manie. Jeżeli animowany Venom okaże się sukcesem, nie będzie można wykluczyć, że również inni słynni złoczyńcy otrzymają własne animowane produkcje. Co ciekawe, o animowanym Venomie plotkowano już w lipcu ubiegłego roku. Venom został stworzony przez scenarzystę Billa Micheliniego oraz rysownika Todda McFarlane’a. Postać zadebiutowała w 1988 roku na łamach zeszytu The Amazing Spider-Man #300 jako przeciwnik Spider Mana i błyskawicznie zdobyła popularność wśród czytelników. W 1993 roku otrzymała własną serię komiksową, a na dużym ekranie po raz pierwszy pojawiła się w filmie Spider-Man 3 w reżyserii Sama Raimiego. Kinowy debiut solowego Venoma z 2018 roku przyniósł globalne wpływy na poziomie 856 milionów dolarów, co uczyniło film jednym z największych komercyjnych sukcesów Sony w erze produkcji superbohaterskich. Kolejne części notowały już niższe wyniki finansowe i Venom 2: Carnage zarobił 506,8 miliona dolarów, natomiast Venom 3: Ostatni taniec zakończył kinową przygodę z wynikiem 478,9 miliona dolarów.

