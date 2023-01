Sony szykuje się rzekomo do zapowiedzi nowego projektu od zewnętrznego studia

Zgodnie z zapowiedziami już w przyszłym tygodniu odbędzie się pokaz Xbox Developer_Direct. Wygląda jednak na to, że również Sony szykuje niespodziankę dla swoich fanów. Jeden z branżowych insiderów otrzymał bowiem informację dotyczącą planów japońskiej firmy, która rzekomo szykuje się do zapowiedzi nowej gry od zewnętrznego dewelopera.

Sony ma „wkrótce” zapowiedzieć nową produkcję third party

Autorem powyższych doniesień jest „The Snitch”. Znany insider rzekomo otrzymał wiadomość od „wiarygodnego źródła”, które twierdzi, że już niedługo Sony zapowie „rzecz third party”. Niestety nie ujawniono żadnych dodatkowych informacji. Nie wiemy, kiedy dokładnie możemy spodziewać się rzekomego ogłoszenia, ani też jaką produkcję zamierza zaprezentować japońska firma.



Niewykluczone, że Sony wspólnie z Konami szykują się do zapowiedzi związanych z serią Metal Gear Solid. Od dłuższego czasu mówi się, że na rynek mają trafić odświeżone wersje starszych odsłon cyklu. Dodatkowo na początku miesiąca jeden z producentów MGS sugerował, że w tym roku fani marki mogą spodziewać się niespodzianek.



Oczywiście Sony w żaden sposób nie odniosło się do powyższych doniesień i choć „The Snitch” uważany jest za wiarygodne źródło informacji, to jak zawsze w takich przypadkach radzimy podchodzić do przedstawionych informacji z dystansem. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak uważnie obserwować wiadomości publikowane przez japońską firmę.