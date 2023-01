2023 rok przyniesie coś nowego dla marki Metal Gear Solid?

Portal Famitsu przygotował interesujący artykuł. Redaktorzy przeprowadzili rozmowy z wieloma osobowościami japońskiego gamedevu, w których zapytali twórców o nadchodzący rok. Jednym z nich był Noriaki Okamura – producent z Konami – znany głównie za sprawą serii Metal Gear Solid.

Konami pracuje nad grami z serii Metal Gear Solid?

Zapytano go o „słowo kluczowe” na przyszły rok, na co Okamura odpowiedział – „długo oczekiwany”. Deweloper przyznał również, że 2023 będzie rokiem pełnym zapowiedzi. Taka odpowiedź może sugerować, że Konami intensywnie pracuje nad grami z Metal Gear Solid w tytule. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o odświeżone wersje starszych odsłon serii. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że prace nad Metal Gear Solid Remake trwają już od wielu lat.



Jeśli chodzi o nowe gry z serii Metal Gear Solid, to przypomnijmy, że pod koniec listopada głos w tej sprawie zabrał Hideo Kojima. Przedstawiciel zespołu Kojima Productions zdradził, że na kontynuację marki nie ma żadnych szans. Przypomnijmy, że Kojima rozstał się z Konami po premierze Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.