Sony Santa Monica Studio ma obecnie rozwijać „kilka niezapowiedzianych tytułów”

Warto dodać, że w tym miesiącu God of War: Ragnarok trafi do szerszego grona odbiorców. Zgodnie z zapowiedziami najnowsza produkcja Sony Santa Monica Studio już 19 września 2024 roku zadebiutuje na komputerach osobistych. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznana się z wymaganiami sprzętowymi kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa na PC.

Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok dostępne jest obecnie na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Sony Santa Monica, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.