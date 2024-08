God of War: Ragnarok i oficjalne wymagania na PC. Czas na porządki na dyskach

We wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu studia Sony Santa Monica na portalu społecznościowym X udostępniono aż pięć konfiguracji. Zgodnie z przekazanymi informacjami do uruchomienia God of War: Ragnarok potrzebny będzie pecet z procesorem Intel Core i5-4670K lub AMD Ryzen 3 1200 i kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 5500 XT. Warto także podkreślić, że kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa będzie wymagać aż 190 GB wolnej przestrzeni na dysku SSD.

God of War: Ragnarok – wymagania sprzętowe dla wysokich ustawień graficznych:

System operacyjny : Windows 10 (64-bit);

: Windows 10 (64-bit); Procesor : Intel i7-7700K lub AMD Ryzen 7 2700X;

: Intel i7-7700K lub AMD Ryzen 7 2700X; Pamięć RAM : 16 GB;

: 16 GB; Karta graficzna : Nvidia RTX 3070 lub AMD RX 6800;

: Nvidia RTX 3070 lub AMD RX 6800; Wolne miejsce na dysku twardym : 190 GB (dysk SSD);

: 190 GB (dysk SSD); Wydajność: 1440p i 60 FPS / wysokie ustawienia graficzne.

God of War: Ragnarok – wymagania sprzętowe dla trybu wydajność:

System operacyjny : Windows 10 (64-bit);

: Windows 10 (64-bit); Procesor : Intel i7-7700K lub AMD Ryzen 7 2700X;

: Intel i7-7700K lub AMD Ryzen 7 2700X; Pamięć RAM : 16 GB;

: 16 GB; Karta graficzna : Nvidia RTX 3080 Ti lub AMD RX 6900 XT;

: Nvidia RTX 3080 Ti lub AMD RX 6900 XT; Wolne miejsce na dysku twardym : 190 GB (dysk SSD);

: 190 GB (dysk SSD); Wydajność: 4K i 60 FPS / wysokie ustawienia graficzne.

God of War: Ragnarok – wymagania sprzętowe dla ustawień graficznych ultra:

System operacyjny : Windows 10 (64-bit);

: Windows 10 (64-bit); Procesor : Intel i5-11600K lub AMD Ryzen 7 3700X;

: Intel i5-11600K lub AMD Ryzen 7 3700X; Pamięć RAM : 16 GB;

: 16 GB; Karta graficzna : Nvidia RTX 4070 Ti lub AMD RX 7900 XT;

: Nvidia RTX 4070 Ti lub AMD RX 7900 XT; Wolne miejsce na dysku twardym : 190 GB (dysk SSD);

: 190 GB (dysk SSD); Wydajność: 4K i 60 FPS / ustawienia graficzne ultra.

Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na PC już 19 września 2024 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sony Santa Monica, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.

