Twórcy God of War: Ragnarok najwyraźniej pracują obecnie nad zupełnie nowym IP

Warto wspomnieć, że już w styczniu 2021 roku pojawiały się informacje, że Sony Santa Monica pracuje nie tylko nad God of War: Ragnarok, ale także nad jeszcze jednym – wciąż niezapowiedzianym – projektem. Według nieoficjalnych informacji piecze nad wspomnianą produkcją ma sprawować Cory Barlog, który po premierze God of War z 2018 roku podkreślał, że chciałby przekonać Sony do stworzenia czegoś zupełnie nowego i oryginalnego.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości God of War: Ragnarok zadebiutuje na PC już 19 września 2024 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sony Santa Monica, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.