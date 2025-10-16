Sony przywraca oryginalne Days Gone na PC. Gracze podejrzewają ukryty powód decyzji

Bend Studio pozwala przełączyć się między wersją 2021 a remasterem Days Gone. W sieci pojawiły się teorie, dlaczego tak nagle.

Sony i Bend Studio wprowadziły funkcję, która pozwala graczom PC ponownie uruchomić starszą wersję Days Gone. To odpowiedź na prośby fanów, którzy od miesięcy domagali się możliwości cofnięcia się do wydania sprzed remastera. Days Gone – dwie wersje do wyboru Oryginalna edycja Days Gone zadebiutowała na PC w 2019 roku, cztery lata po premierze na PlayStation 4. W kwietniu 2025 roku gra doczekała się natomiast remastera na PS5, a część ulepszeń trafiła na PC w formie aktualizacji. Niestety, aktualizacja ta zastąpiła wcześniejszą wersję gry, uniemożliwiając jej ponowne pobranie.

Teraz to się zmieniło – wystarczy wejść we Właściwości gry na Steamie i w zakładce Beta wybrać jedną z dwóch wersji: Patch 1.07 – oryginalne wydanie z 2021 roku,

Patch 1.08 – edycja z 2025 roku z ulepszeniami z remastera.

To pierwszy raz, gdy Sony pozwala użytkownikom samodzielnie przełączać się między dwiema edycjami tej samej gry. Choć decyzja została przyjęta z entuzjazmem, część graczy uważa, że stoi za nią mniej szlachetny powód. Wersja 1.08, zawierająca elementy z remastera, nadal cierpi na liczne problemy techniczne – przede wszystkim przycięcia i błędy audio. Według fanów Sony uznało, że łatwiej będzie po prostu przywrócić starą wersję niż naprawiać nową. W komentarzach na Steamie wielu graczy przy okazji ponownie prosi o kontynuację serii. Jednak biorąc pod uwagę niedawne zwolnienia w Bend Studio, które objęły około 30% pracowników, szanse na Days Gone 2 wydają się obecnie minimalne.