Sony przyśpieszy wydawanie swoich gier na PC? Premiery już po kilku miesiącach od debiutu na PlayStation

Czy w końcu nastanie długo wyczekiwana przez pecetowych graczy rewolucja?

Sony chce bardziej stawiać na treści i usługi, a mniej na sprzęt. Potwierdził to wicedyrektor Sony, Sadahiko Hayakawa, co wzbudziło obawy fanów PlayStation, czy nie oznacza to większego wejścia w rynek gier multiplatformowych, dzięki czemu niektóre tytuły mogłyby debiutować od razu na PC, ale także Xboksie oraz Nintendo Switch 2. Najnowsze doniesienia zdają się potwierdzać, że Sony planuje znaczące zmiany w swojej strategii wydawniczej. Według najnowszych informacji, japońska korporacja ma zmniejszyć okres wydawania swoich gier na komputery osobiste. Gry z PlayStation pojawią się na PC już po pół roku od swojej konsolowej premiery? Według insidera Detective Seeds, Sony chce wydawać swoje tytuły na PC już po pół roku od premiery wersji na PlayStation. Oznaczałoby to znacznie skrócenie czasu oczekiwania graczy pecetowych na gry od japońskiego wydawcy.

Porty z PlayStation na PC będą teraz pojawiać się szybciej. Sześć miesięcy to nowy cel, a PC jest platformą docelową do przenoszenia gier – twierdzi insider znany jako Detective Seeds, powołując się na źródła w Nixxes Software, studiu należącym do Sony i wyspecjalizowanym w portowaniu gier na komputery osobiste. Wczytywanie ramki mediów. Dotychczasowe podejście PlayStation zakładało odczekanie od dwóch do nawet trzech lat przed wydaniem największych hitów na PC. Taki model miał zapewniać ekskluzywność konsolom PlayStation i jednocześnie pozwalał na ponowne pobudzenie sprzedaży gry po kilku latach dzięki premierze na nowej platformie. Jednak już Spider-Man 2 pokazał, że Sony zaczyna testować krótsze odstępy czasowe i produkcja trafiła na Steam i Epic Games Store niewiele ponad rok po debiucie na PS5.

GramTV przedstawia:

Mimo że sprzedaż Spider-Man 2 na PC nie była rewelacyjna w porównaniu z innymi portami, wydanie go stosunkowo szybko mogło stać się punktem odniesienia dla przyszłych projektów. Według nowych ustaleń, jeśli plan zostanie wprowadzony w życie, Death Stranding 2 mógłby pojawić się na PC jeszcze przed końcem 2025 roku, co byłoby znaczącym odejściem od wcześniejszych praktyk. Zmiana strategii może być podyktowana rosnącym znaczeniem rynku PC dla Sony. Porty gier takich jak Horizon Zero Dawn, God of War czy The Last of Us Part I odnotowały solidne wyniki sprzedaży na Steam i Epic Games Store, co potwierdziło, że marka PlayStation może odnosić sukcesy także poza własnym ekosystemem. Krótszy czas oczekiwania na wersję PC mógłby pozwolić firmie na lepsze wykorzystanie szumu marketingowego po premierze konsolowej i zwiększenie łącznej sprzedaży gry. Pojawiają się również spekulacje, że podobny model mógłby zostać zastosowany w przyszłości przy ewentualnych portach gier na konsole Xbox. Przykład Helldivers 2, który trafił na platformę Microsoftu około półtora roku po premierze, pokazuje, że Sony jest gotowe do eksperymentów w tym zakresie, choć na razie robi to ostrożnie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.