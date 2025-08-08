Sony coraz mniej stawia na sprzęt? Wypowiedź dyrektora wywołała burzę

PlayStation nie zniknie, ale strategia firmy ulega zmianie.
Wypowiedź wicedyrektora Sony, Sadahiko Hayakawy, wywołała falę spekulacji na temat przyszłości PlayStation. Choć nie padły słowa o porzuceniu konsol, firma jasno sygnalizuje, że w przyszłości większy nacisk położy na usługi i tworzenie treści.
Sony – mniej sprzętu, więcej treści i usług
Hayakawa zaznaczył, że Sony będzie stopniowo odchodzić od modelu biznesowego opartego na sprzęcie, by skupić się na usługach dla społeczności i tworzeniu treści. Już teraz gry, muzyka i filmy odpowiadają za 60% przychodów firmy, a trend ten widoczny jest od lat – dział VAIO sprzedano już w 2014 roku.
Choć część graczy zinterpretowała te słowa jako zapowiedź końca konsol PlayStation, nie ma ku temu podstaw. Segment gier wciąż przynosi Sony ogromne zyski, a same konsole radzą sobie bardzo dobrze. Wypowiedź dotyczyła całej struktury korporacji, nie konkretnej marki.
Równolegle widać wyraźne zmiany w podejściu do ekskluzywności. Nadchodząca premiera Helldivers 2 na XSX/S czy poszukiwanie osoby odpowiedzialnej za strategię multiplatformową potwierdzają, że Sony staje się coraz mniej restrykcyjne. Część analityków, w tym Jez Corden z WindowsCentral, uważa, że pełna rezygnacja z ekskluzywności to tylko kwestia czasu.
Jednocześnie firma ma trudności z rozwojem segmentu gier-usług. Skasowane The Last of Us: Factions, porzucony Concord i opóźniony Marathon pokazują, że ta strategia nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dyrektor finansowy Lin Tao przyznał, że ekspansja w tym kierunku jest trudniejsza, niż zakładano. Marathon ma zadebiutować najpóźniej do 31 marca 2026 roku, ale Bungie – studio odpowiedzialne za grę – straci część niezależności i ma zostać pełnoprawną częścią PlayStation Studios.