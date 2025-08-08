Sony coraz mniej stawia na sprzęt? Wypowiedź dyrektora wywołała burzę

Wypowiedź wicedyrektora Sony, Sadahiko Hayakawy, wywołała falę spekulacji na temat przyszłości PlayStation. Choć nie padły słowa o porzuceniu konsol, firma jasno sygnalizuje, że w przyszłości większy nacisk położy na usługi i tworzenie treści.

Sony – mniej sprz ętu, więcej treści i usług

Hayakawa zaznaczył, że Sony będzie stopniowo odchodzić od modelu biznesowego opartego na sprzęcie, by skupić się na usługach dla społeczności i tworzeniu treści. Już teraz gry, muzyka i filmy odpowiadają za 60% przychodów firmy, a trend ten widoczny jest od lat – dział VAIO sprzedano już w 2014 roku.

