Sony prezentuje Project Leonardo. Nowy kontroler dla niepełnosprawnych graczy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś w nocy na targach Consumer Electronics Show 2023 odbyła się konferencja firmy Sony. Podczas wydarzenia japońska firma zaprezentowała m.in. Project Leonardo – „wysoce konfigurowalny kontroler” dla PlayStation 5 stworzony z myślą o graczach z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, który ma zaoferować użytkownikom „nowe możliwości grania”.

Sony zaprezentowało kontroler Project Leonardo dla PlayStation 5

Z informacji opublikowanych na oficjalnym blogu PlayStation dowiadujemy się, że urządzenie powstało przy współpracy ekspertów ds. dostępności, twórców gier oraz członków społeczności. Project Leonardo (nazwa kodowa) ma działać od razu po wyjęciu z pudełka i ma pomóc niepełnosprawnym użytkownikom „grać w gry łatwiej, wygodniej oraz dłużej”.



Urządzenie skierowane jest przede wszystkim do graczy, którzy mają problem z utrzymaniem standardowego kontrolera lub nie do końca są w stanie poradzić sobie ze wciskaniem przycisków na standardowym kontrolerze.



Jak wspomnieliśmy wyżej, kontroler o kodowej nazwie Project Leonardo ma być „wysoce konfigurowalny”. Użytkownicy będą mogli więc dostosować urządzenie do własnych potrzeb oraz preferencji. Nie zabraknie więc możliwości mapowania przycisków oraz tworzenia własnych profili, dzięki czemu wielu niepełnosprawnych graczy będzie mogło w pełni cieszyć się rozgrywką na PlayStation 5.



Niestety nie poznaliśmy nawet przybliżonej daty premiery ani ceny urządzenia. Sony podkreśla, że Project Leonardo wciąż znajduje się w fazie produkcji, a firma „gromadzi wartościowe opinie” na temat sprzętu. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na kolejne informacje. Tymczasem rzućcie okiem na zwiastun urządzenia.