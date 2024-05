Sony ma rzekomo nowe studio. Jego trzon stanowią pracownicy Deviation Games

Wszystkie osoby, które tam pracują, to najwyższej klasy deweloperzy i mam nadzieję, że uda im się stworzyć najwyższej klasy nowe IP razem ze swoim studiem. Mam nadzieję, że dostaną tyle czasu, ile będą potrzebować, by stworzyć wysokiej jakości produkcję i nie zajmować się biurokracją związana z poprzednimi projektami – napisał Anthony.

Deweloper zasugerował również, że w nowym studiu ważną funkcję ma pełnić Jason Blundell, czyli współtwórca serii Call of Duty oraz jeden z założycieli Deviation Games. Na końcu swojego wpisu Anthony zwrócił się bowiem do osoby o inicjałach „JB”, by w nowym studiu robiła to, co umie robić najlepiej.

Na koniec warto podkreślić, że zarówno Sony, jak i sam Jason Blundell nie odnieśli się jeszcze do powyższych doniesień. Niewykluczone, że japońska firma pochwali się nowym zespołem w trakcie nadchodzącej prezentacji. Jeden z branżowych insiderów informował, że jeszcze w maju ma odbyć się pokaz nowych gier na PlayStation.