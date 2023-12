Sony tworzy nowe studio deweloperskie. Byli pracownicy Deviation Games wracają do gry

Jeszcze kilka miesięcy temu w sieci pojawiły się doniesienia o zwolnieniach w studio Deviation Games. Oprócz tego niektóre źródła sugerowały, że deweloperzy mieli problemy z dogadaniem się z włodarzami Sony, którzy ostatecznie postanowili anulować projekt tworzony przez wspomniany zespół.

Sony tworzy nowe studio deweloperskie. W zespole byli pracownicy Deviation Games

Deviation Games zostało założone w 2020 roku przez Jasona Blundella (byłego producenta i dyrektora kreatywnego w Treyarch, znanego przede wszystkim z pracy nad serią Call of Duty) oraz jego kolegę, Dave’a Anthony’ego. Studio ogłaszało w przeszłości, że rozpoczęło rozwój nowej marki we współpracy z PlayStation, ale o tym słyszeliśmy tylko raz. We wrześniu ubiegłego roku Blundell opuścił Deviation Games.