Aktorska wersja kultowego science fiction nie trafi do kin. Pomimo tego, że gra w niej Henry Cavill

Film otrzymał również pierwsze spojrzenie na logo.

Amazon oficjalnie potwierdził, że aktorska adaptacja Voltrona z Henrym Cavillem w jednej z głównych ról nie trafi do kin. Produkcja zadebiutuje bezpośrednio w streamingu, czyli na platformie Prime Video. Voltron – film nie trafi do kin, a od razu na Prime Video Informację ogłoszono podczas prezentacji oferty Amazon Upfront. Decyzja nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród fanów, którzy liczyli, że potężny Obrońca Wszechświata pojawi się na wielkim ekranie. Na osłodę widzowie otrzymali pierwsze spojrzenie na logo produkcji. Logo zobaczycie poniżej.

W obsadzie filmu znaleźli się: Henry Cavill, Daniel Quinn-Toye, Sterling K. Brown, Rita Ora, John Harlan Kim, Alba Baptista, Samson Kayo, Tharanya Tharan, Laura Gordon, Tim Griffin oraz Nathan Jones. Szczegóły dotyczące poszczególnych ról pozostają tajemnicą, choć według nieoficjalnych doniesień Cavill wcieli się w króla Alfura, a Sterling K. Brown zagra głównego antagonistę, Zarkona. Za kamerą stoi Rawson Marshall Thurber, reżyser takich produkcji jak Czerwona nota, Drapacz chmur, czy Agent i pół. Scenariusz napisał wspólnie z Ellen Shanman.

Fabuła wciąż owiana jest tajemnicą, ale wiadomo, że historia ponownie skupi się na pięciu młodych pilotach sterujących Robotycznymi Lwami. Te ogromne maszyny łączą się w jeszcze potężniejszego mecha, znanego jako Voltron. Film bazuje na japońskich serialach Beast King GoLion oraz Kikou Kantai Dairugger XV. W latach osiemdziesiątych zostały one zmontowane i zdubbingowane przez World Events Productions jako Voltron – obrońca wszechświata. Marka powróciła w 2016 roku za sprawą serialu Voltron: Legendarny obrońca. Producentami filmu są Todd Lieberman z Hidden Pictures, Bob Koplar z World Events Productions, Rawson Marshall Thurber oraz David Hoberman z Hobie Films. Data premiery filmu na Prime Video nie jest jeszcze znana.

