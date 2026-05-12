Zaloguj się lub Zarejestruj

Avatar: Ogień i popiół zmierza na Disney+. Poznaliśmy datę premiery wielkiego hitu science fiction na platformie

Radosław Krajewski
2026/05/12 23:20
0
0

Już niedługo widzowie będą mogli ponownie obejrzeć trzecią część Avatara, tym razem na Disney+.

Fani sagi science fiction stworzonej przez Jamesa Camerona nie będą musieli już długo czekać, aby ponownie odwiedzić Pandorę. Wytwórnia potwierdziła, że Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje na Disney+ 24 czerwca. Tym samym debiut na platformie przypadnie po pół roku od kinowej premiery filmu i prawie trzy miesiące po premierze na VOD.

Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół

Avatar: Ogień i popiół – premiera w czerwcu na Disney+

Trzecia odsłona popularnej serii kontynuuje historię Jake’a Sully’ego oraz jego rodziny, którzy tym razem muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu. Na Pandorze wybucha konflikt z ognistym plemieniem Na’vi, co prowadzi do kolejnej widowiskowej wojny o przyszłość całego świata.

W obsadzie ponownie pojawili się: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion oraz Edie Falco. W tym filmie po raz pierwszy w uniwersum wystąpili również Oona Chaplin i David Thewlis.

Produkcja, która trafiła do kin 19 grudnia, okazała się kolejnym kinowym hitem. Film zarobił 1,4 miliarda dolarów na całym świecie, stając się trzecim hollywoodzkim tytułem z 2025 roku, który przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów. Wcześniej dokonały tego również aktorska wersja Lilo & Stitch oraz Zwierzogród 2.

GramTV przedstawia:

Dzięki temu seria Avatar stała się najbardziej dochodową trylogią w historii kina. Pierwszy Avatar do dziś pozostaje najbardziej kasowym filmem wszech czasów, z wynikiem przekraczającym 2,9 miliarda dolarów. Z kolei Avatar: Istota wody osiągnął imponujące 2,3 miliarda dolarów.

James Cameron ma już przygotowane dalsze plany na rozwój uniwersum. Czwarta część serii ma trafić do kin w 2029 roku, a piąta w 2031 roku. Reżyser zapowiedział, że kolejne odsłony pokażą starsze dzieci rodziny Sullych oraz szerzej rozwiną wątek Powietrznych Handlarzy, których widzowie poznali w trzecim Avatarze.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/avatar-3-disney-release-date-fire-ash-streaming-1236621478/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
Disney
science fiction
streaming
Avatar
James Cameron
sci-fi
Disney+
Avatar 3
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Ogień i popiół
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112