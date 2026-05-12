Avatar: Ogień i popiół zmierza na Disney+. Poznaliśmy datę premiery wielkiego hitu science fiction na platformie

Już niedługo widzowie będą mogli ponownie obejrzeć trzecią część Avatara, tym razem na Disney+.

Fani sagi science fiction stworzonej przez Jamesa Camerona nie będą musieli już długo czekać, aby ponownie odwiedzić Pandorę. Wytwórnia potwierdziła, że Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje na Disney+ 24 czerwca. Tym samym debiut na platformie przypadnie po pół roku od kinowej premiery filmu i prawie trzy miesiące po premierze na VOD. Avatar: Ogień i popiół – premiera w czerwcu na Disney+ Trzecia odsłona popularnej serii kontynuuje historię Jake’a Sully’ego oraz jego rodziny, którzy tym razem muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu. Na Pandorze wybucha konflikt z ognistym plemieniem Na’vi, co prowadzi do kolejnej widowiskowej wojny o przyszłość całego świata.

W obsadzie ponownie pojawili się: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion oraz Edie Falco. W tym filmie po raz pierwszy w uniwersum wystąpili również Oona Chaplin i David Thewlis. Produkcja, która trafiła do kin 19 grudnia, okazała się kolejnym kinowym hitem. Film zarobił 1,4 miliarda dolarów na całym świecie, stając się trzecim hollywoodzkim tytułem z 2025 roku, który przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów. Wcześniej dokonały tego również aktorska wersja Lilo & Stitch oraz Zwierzogród 2.

Dzięki temu seria Avatar stała się najbardziej dochodową trylogią w historii kina. Pierwszy Avatar do dziś pozostaje najbardziej kasowym filmem wszech czasów, z wynikiem przekraczającym 2,9 miliarda dolarów. Z kolei Avatar: Istota wody osiągnął imponujące 2,3 miliarda dolarów. James Cameron ma już przygotowane dalsze plany na rozwój uniwersum. Czwarta część serii ma trafić do kin w 2029 roku, a piąta w 2031 roku. Reżyser zapowiedział, że kolejne odsłony pokażą starsze dzieci rodziny Sullych oraz szerzej rozwiną wątek Powietrznych Handlarzy, których widzowie poznali w trzecim Avatarze. Avatar: Ogień i popiół – recenzja filmu. Dodatek do drugiej części

