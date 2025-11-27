Zaloguj się lub Zarejestruj

Tencent wspiera projekt twórców Stellar Blade. Level Infinite i Shift Up zacieśniają współpracę

Patrycja Pietrowska
2025/11/27 11:30
Twórcy Stellar Blade związują się z Tencentem, aby wspólnie rozwijać nową grę.

Na rynku gier doszło do zawiązania istotnego strategicznego partnerstwa pomiędzy studiem Shift Up, czyli twórcami Stellar Blade, a globalną marką wydawniczą Level Infinite, która stanowi część korporacji Tencent. Ostatnie doniesienia, ujawnione między innymi za pośrednictwem wpisu na stronie Level Infinite, potwierdzają, że firmy podpisały umowę wydawniczą dotyczącą nadchodzącego tytułu Shift Up, znanego obecnie jako Project Spirits.

Project Spirits
Project Spirits

Shift Up i Level Infinite ponownie razem. Nowe porozumienie ma wzmocnić rozwój Project Spirits

Nowe porozumienie oznacza już drugą w historii współpracę pomiędzy Level Infinite a studiem Shift Up. Pierwszym wspólnym projektem obu podmiotów była gra Goddess of Victory, Nikke.

Project Spirits to gra tworzona na PC, konsole i urządzenia mobilne w oparciu o silnik Unreal Engine 5, powstająca we współpracy deweloperskiej pomiędzy SHIFT UP a Yongxing Interactive – spółką powiązaną z Tencentem. Yongxing Interactive koncentruje się na tworzeniu najwyższej jakości gier, a jej trzon stanowią doświadczeni specjaliści z czołowych firm rozwijających produkcje ACG, dysponujący bogatym doświadczeniem branżowym i silnymi kompetencjami technologicznymi.

Partnerstwo to stanowi drugą globalną współpracę Level Infinite i SHIFT UP po światowym sukcesie GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Obie firmy dążą do osiągnięcia jeszcze większej synergii przy Project Spirits niż podczas poprzedniego projektu.

Wykorzystując doświadczenie SHIFT UP oraz sukces globalnych marek, takich jak GODDESS OF VICTORY: NIKKE i Stellar Blade, Level Infinite zamierza dostarczyć graczom na całym świecie nową generację doznań gamingowych. W ramach tego procesu Level Infinite i SHIFT UP zacieśniły strategiczne partnerstwo, obejmując nim zarówno wydawnictwo, jak i wspólny rozwój gry. – czytamy w oświadczeniu na oficjalnej stronie Level Infinite.

O Project Spirits usłyszeliśmy już w czerwcu bieżącego roku. Twórcy Stellar Blade zapowiadają, że nowe IP ma być grą „najwyższej jakości”. Jak informowano kilka miesięcy temu, projekt ten ma ambicje, aby „wyznaczać standardy w branży”.

Źródło:https://insider-gaming.com/stellar-blade-devs-upcoming-title-will-be-published-by-tencent/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

