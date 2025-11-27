Tencent wspiera projekt twórców Stellar Blade. Level Infinite i Shift Up zacieśniają współpracę

Project Spirits to gra tworzona na PC, konsole i urządzenia mobilne w oparciu o silnik Unreal Engine 5, powstająca we współpracy deweloperskiej pomiędzy SHIFT UP a Yongxing Interactive – spółką powiązaną z Tencentem. Yongxing Interactive koncentruje się na tworzeniu najwyższej jakości gier, a jej trzon stanowią doświadczeni specjaliści z czołowych firm rozwijających produkcje ACG, dysponujący bogatym doświadczeniem branżowym i silnymi kompetencjami technologicznymi.

Partnerstwo to stanowi drugą globalną współpracę Level Infinite i SHIFT UP po światowym sukcesie GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Obie firmy dążą do osiągnięcia jeszcze większej synergii przy Project Spirits niż podczas poprzedniego projektu.

Wykorzystując doświadczenie SHIFT UP oraz sukces globalnych marek, takich jak GODDESS OF VICTORY: NIKKE i Stellar Blade, Level Infinite zamierza dostarczyć graczom na całym świecie nową generację doznań gamingowych. W ramach tego procesu Level Infinite i SHIFT UP zacieśniły strategiczne partnerstwo, obejmując nim zarówno wydawnictwo, jak i wspólny rozwój gry. – czytamy w oświadczeniu na oficjalnej stronie Level Infinite.