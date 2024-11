Light of Motiram to bezczelna podróbka Horizon, Palworld i Avatara? Nowa gra wzbudza kontrowersje

Studio należące do Tencent Games zaprezentowało swoją pierwszą grę, zatytułowaną Light of Motiram. Będzie to produkcja z otwartym światem, w którym gracz będzie podróżował przez różnorodny świat, aby zdobyć Mechanimals, robotyczne zwierzęta, które pojawiły się na zgliszczach ludzkiej cywilizacji. Chociaż rozgrywa ma przypominać Palworld i zaoferować zbieranie oraz oswajanie mechanicznych towarzyszy, a także rozbudowę bazy, to pierwszy rzut oka na materiały z gry wystarczą, aby dostrzec liczne inspiracje serią Horizon od Guerrilla Games.

Light of Motiram zapowiedziane. Gracze uważają, że to podróbka Horizona i Palworld

Light of Motiram nie tylko przypomina przygody Aloy pod względem założeń fabularnych, ale również projektu Mechanimals, poszczególnych krain, które przyjdzie nam odwiedzić, a nawet samej oprawy wizualnej. Dodatkowo szybko dostrzeżono, że główna grafika promująca grę została zainspirowana nie tylko Horizon, ale również skasowanym Avatar: Reckoning. Zdjęcia porównujące grafiki zobaczycie poniżej.