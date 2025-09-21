Sony eksperymentuje ze zmianą zasad PS Plus. Nowy model frustruje graczy, a wkrótce może trafić również do Polski

Niektórzy gracze uważają, że Sony dzieli subskrybentów PS Plus na lepszych i gorszych.

Sony od kilku miesięcy testuje nietypowy sposób udostępniania gier w ramach PlayStation Plus. Zamiast tradycyjnego, jednoczesnego debiutu wszystkich tytułów z katalogu Extra i Premium, firma zdecydowała się na wprowadzanie gier w różnych terminach w zależności od regionu. Niestety dla korporacji, eksperyment ten nie spotkał się z ciepłym przyjęciem. Kontrowersje wokół PlayStation Plus. Sony testuje nowy model dostarczania gier, a gracze są sfrustrowani Wszystko zaczęło się w lipcu, kiedy Sony w dość dyskretny sposób przekazało informację w jednym z wpisów na oficjalnym blogu PlayStation:

Eksperymentujemy z nowymi sposobami dostarczania tytułów z katalogu PS Plus. W tym miesiącu w wybranych regionach, w tym w Singapurze, gry będą udostępniane w różnych terminach – napisano w komunikacie. Pierwszymi krajami objętymi nową polityką zostały Australia i Singapur. Wkrótce ten model dostarczania gier na wzór Xbox Game Pass może trafić również do innych krajów. Jak pokazują doniesienia lokalnych mediów i liczne wpisy w sieci, wprowadzenie rozłożonego harmonogramu nie przyniosło żadnych widocznych korzyści. Gracze w Australii i Singapurze skarżą się przede wszystkim na chaos informacyjny i dezorientację.

Na forach regularnie pojawiają się pytania o to, dlaczego niektóre tytuły nie są dostępne w dniu premiery. Szczególną frustrację wywołała sytuacja z września, gdy aż cztery gry, Green Hell, Conscript, Crow Country i The Invincible, pojawią się dopiero pod koniec miesiąca. Z tego powodu gracze nie wiedzą, które produkcje trafią do katalogu od razu, a które trzeba będzie odczekać. Sony jak dotąd nie podało oficjalnych powodów wprowadzania nowego modelu. Firma ograniczyła się do ogólnego stwierdzenia o „poszukiwaniu nowych sposobów dostarczania gier”. Społeczność graczy odbiera to jednak jako ruch niezrozumiały i krzywdzący dla tych, którzy płacą za dostęp do wyższych progów abonamentu. Na ten moment testy ograniczają się wyłącznie do dwóch rynków, jednak brak jasnej komunikacji ze strony Sony sprawia, że gracze w innych regionach również zaczynają się niepokoić. Zamiast innowacji, która miałaby ulepszyć usługę, wielu widzi w tym krok wstecz i potencjalne ryzyko dla spójności katalogu gier dostępnych w PlayStation Plus.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.