PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień oficjalnie. Ciekawa oferta od Sony

Sony ujawnia tytuły gier, które trafią do PS Plus Extra i Premium w tym miesiącu.

Ostatnie posiadacze abonamentu PlayStation Plus otrzymali między innymi Stardew Valley czy Psychonauts 2. Sony pamięta również o osobach posiadających PS Plus Extra i Premium. Właśnie poznaliśmy tytuły, które ukażą się w ofercie we wrześniu.

PlayStation Plus Extra i Premium – wrzesień 2025

Wrześniowa oferta PlayStation Plus Extra i Premium zawiera między innymi WWE 2425 czy Persona 5 Tactica. Pojawiło się też coś dla miłośników polskich gier – The Invincible. Posiadacze PS Plus Premium otrzymają natomiast Legacy of Kain: Defiance.

PlayStation Plus Extra i Premium – oferta na wrzesień 2025

WWE 2K25 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Persona 5 Tactica (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Green Hell (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Fate/Samurai Remnant (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Crow Country (PS5, PS4)

(PS5, PS4) The Invincible (PS5)

(PS5) Conscript (PS5)

PlayStation Plus Premium – oferta na wrzesień 2025

Legacy of Kain: Defiance (PS5, PS4)

Gry będą dostępne w ofercie od 16 września 2025 roku.