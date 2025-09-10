PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień oficjalnie. Ciekawa oferta od Sony

Ostatnie posiadacze abonamentu PlayStation Plus otrzymali między innymi Stardew Valley czy Psychonauts 2. Sony pamięta również o osobach posiadających PS Plus Extra i Premium. Właśnie poznaliśmy tytuły, które ukażą się w ofercie we wrześniu.
PlayStation Plus Extra i Premium – wrzesień 2025
Wrześniowa oferta PlayStation Plus Extra i Premium zawiera między innymi WWE 2425 czy Persona 5 Tactica. Pojawiło się też coś dla miłośników polskich gier – The Invincible. Posiadacze PS Plus Premium otrzymają natomiast Legacy of Kain: Defiance.
PlayStation Plus Extra i Premium – oferta na wrzesień 2025
- WWE 2K25 (PS5, PS4)
- Persona 5 Tactica (PS5, PS4)
- Green Hell (PS5, PS4)
- Fate/Samurai Remnant (PS5, PS4)
- Crow Country (PS5, PS4)
- The Invincible (PS5)
- Conscript (PS5)
PlayStation Plus Premium – oferta na wrzesień 2025
- Legacy of Kain: Defiance (PS5, PS4)
Gry będą dostępne w ofercie od 16 września 2025 roku.
