PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień oficjalnie. Ciekawa oferta od Sony

Patrycja Pietrowska
2025/09/10 18:10
Sony ujawnia tytuły gier, które trafią do PS Plus Extra i Premium w tym miesiącu.

Ostatnie posiadacze abonamentu PlayStation Plus otrzymali między innymi Stardew Valley czy Psychonauts 2. Sony pamięta również o osobach posiadających PS Plus Extra i Premium. Właśnie poznaliśmy tytuły, które ukażą się w ofercie we wrześniu.

PlayStation Plus Extra i Premium – wrzesień 2025
PlayStation Plus Extra i Premium – wrzesień 2025

PlayStation Plus Extra i Premium – wrzesień 2025

Wrześniowa oferta PlayStation Plus Extra i Premium zawiera między innymi WWE 2425 czy Persona 5 Tactica. Pojawiło się też coś dla miłośników polskich gier – The Invincible. Posiadacze PS Plus Premium otrzymają natomiast Legacy of Kain: Defiance.

PlayStation Plus Extra i Premium – oferta na wrzesień 2025

  • WWE 2K25 (PS5, PS4)
  • Persona 5 Tactica (PS5, PS4)
  • Green Hell (PS5, PS4)
  • Fate/Samurai Remnant (PS5, PS4)
  • Crow Country (PS5, PS4)
  • The Invincible (PS5)
  • Conscript (PS5)

PlayStation Plus Premium – oferta na wrzesień 2025

  • Legacy of Kain: Defiance (PS5, PS4)
Gry będą dostępne w ofercie od 16 września 2025 roku.
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

