Sony dzieli graczy na lepszych i gorszych? PlayStation Stars mocno krytykowane

Aby awansować na maksymalny czwarty poziom, należy kupić cztery pełne gry w PlayStation Store oraz zdobyć 128 rzadkich trofeów. Otrzymacie wtedy wszystkie bonusy z poprzednich poziomów, a także pamiątkowy przedmiot kolekcjonerski oraz… „pierwszeństwo w kolejce do czatu podczas kontaktu z działem obsługi klienta PlayStation”.

Oznacza to, że gracze z zasobniejszym portfelem, mogący pozwolić sobie na spędzenie więcej czasu przy grach, otrzymają bonus w postaci lepszego dostępu do obsługi klienta. Jeżeli więc jesteście graczami online, którzy bawią się wyłącznie w jedną lub dwie darmowe gry, to prawdopodobnie nigdy nie awansujecie na kolejne poziomy w PlayStation Stars, a Sony zaliczy Was do graczy niższej kategorii, którzy nie będą mogli liczyć na natychmiastową pomoc w razie jakichkolwiek problemów czy awarii.

PlayStation Stars w ogniu krytyki japoński graczy

Gracze nie pozostawiają na Sony suchej nitki. Wielu uważa, że wszyscy klienci powinni być traktowani na równi. Inni zaś twierdzą, że to właśnie nowi posiadacze PlayStation powinni otrzymać jak najlepszą i najszybszą pomoc w razie jakichkolwiek problemów. Najciekawsze komentarze znajdziecie poniżej.

Obsługa klienta musi być dla wszystkich równa. Są ludzie, którzy lubią tylko kilka tytułów i grają w nie, i są gracze, których nie stać na wydawanie pieniędzy na gry, czy nie mają czasu grać.

Czyli im więcej się tym bawisz, tym lepiej traktuje cię obsługa klienta. Ale im więcej gracz, tym mniej korzystasz z obsługi klienta. Jest w tym coś nie tak. Powinniście dać pierwszeństwo początkującym, którzy są nowicjuszami w użytkowaniu.

Nie sądzę, aby priorytetowe traktowanie obsługi klienta było dobrym pomysłem. Kupiłem PS5 tylko dla Final Fantasy 16 – czy można kogoś takiego jak ja odłożyć na później?

Gdyby ta funkcja została po raz pierwszy wprowadzona 10 lat temu, dając osobom o wysokim priorytecie dostęp do zakupu PS5, odsprzedaż nie byłaby tak zła, jak była.

