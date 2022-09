PlayStation Stars ruszyło w pierwszych krajach. Kiedy program trafi do Europy?

W połowie lipca zapowiedziano PlayStation Stars – nowy program lojalnościowy, za którego sprawą gracze PlayStation będą mogli zdobywać nagrody i przedmioty kolekcjonerskie. Sony zapewniało wówczas, że całość ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Okazuje się, że japońska firma nie rzucała słów na wiatr. Wspomniany program wystartował dziś w Azji, a już niedługo ruszy także na kolejnych rynkach.

Kiedy PlayStation Stars wystartuje w Polsce?

Zgodnie z przekazanymi informacjami, już w październiku kolejni gracze otrzymają możliwość zdobywania nagród za pośrednictwem PlayStation Stars. We wpisie opublikowanym na oficjalnym blogu PlayStation ujawniono, że 5 października wspomniany program ruszy w Ameryce Północnej oraz Południowej. Nieco ponad tydzień później – 13 października – do zabawy dołączą natomiast użytkownicy z Nowej Zelandii oraz Europy.



Sony informuje również, że wszystkie funkcje PlayStation Stars dostępne będą za pośrednictwem aplikacji PlayStation dostępnej na urządzeniach mobilnych z system iOS i Android. Do programu będzie można dołączyć również za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. W przyszłości opcja ta ma być dostępna także bezpośrednio z poziomu konsoli. Więcej informacji znajdziecie we wspomnianym wpisie na blogu PlayStation.