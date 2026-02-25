Sony dało twórcy nowego Resident Evil ogromny kredyt zaufania. Czy uda mu się go wykorzystać?

Film ma być luźno oparty fabule z gier wprowadzone zostaną nowe wątki i postacie. Produkcja ma jednak skupić się na klimacie grozy, mniej na akcji, jaką znamy z wcześniejszych adaptacji.

Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, szykowana jest nowa, filmowa adaptacja serii Resident Evil. Film zadebiutuje w tym roku, we wrześniu. Sony zainwestowało aż 20 milionów dolarów powierzając reżyserię nowego rebootu Resident Evil Zachowi Creggerowi, znanemu z filmu Zniknięcia. Jak zdradził Oliver Berben, szef Constantin Film, produkcja będzie zupełnie nowym otwarciem w uniwersum, z dala od wcześniejszych adaptacji filmowych i całkowicie w stylu reżysera. Warto podkreślić, że to też pierwsza część serii, w której twórca ma pełną kontrolę nad każdym aspektem filmu.

Filmowy Resident Evil – twórca otrzymał ogromną swobodę od Sony

Cregger przyznał, że nie oglądał wcześniejszych filmów z Millą Jovovich, które od lat dzielą fanów gier. Jego reboot ma sięgać do horrorowych korzeni serii i czerpać inspiracje z takich klasyków jak Martwe zło 2 Sama Raimiego, a nie z kontrowersyjnych poprzednich ekranizacji. Fani mogą więc spodziewać się nowego podejścia do znanej historii, które może zaskoczyć zarówno graczy, jak i widzów kinowych.