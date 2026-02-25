Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony dało twórcy nowego Resident Evil ogromny kredyt zaufania. Czy uda mu się go wykorzystać?

Jakub Piwoński
2026/02/25 10:40
Film ma być luźno oparty fabule z gier wprowadzone zostaną nowe wątki i postacie. Produkcja ma jednak skupić się na klimacie grozy, mniej na akcji, jaką znamy z wcześniejszych adaptacji.

Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, szykowana jest nowa, filmowa adaptacja serii Resident Evil. Film zadebiutuje w tym roku, we wrześniu. Sony zainwestowało aż 20 milionów dolarów powierzając reżyserię nowego rebootu Resident Evil Zachowi Creggerowi, znanemu z filmu Zniknięcia. Jak zdradził Oliver Berben, szef Constantin Film, produkcja będzie zupełnie nowym otwarciem w uniwersum, z dala od wcześniejszych adaptacji filmowych i całkowicie w stylu reżysera. Warto podkreślić, że to też pierwsza część serii, w której twórca ma pełną kontrolę nad każdym aspektem filmu.

Resident Evil 4
Resident Evil 4

Filmowy Resident Evil – twórca otrzymał ogromną swobodę od Sony

Cregger przyznał, że nie oglądał wcześniejszych filmów z Millą Jovovich, które od lat dzielą fanów gier. Jego reboot ma sięgać do horrorowych korzeni serii i czerpać inspiracje z takich klasyków jak Martwe zło 2 Sama Raimiego, a nie z kontrowersyjnych poprzednich ekranizacji. Fani mogą więc spodziewać się nowego podejścia do znanej historii, które może zaskoczyć zarówno graczy, jak i widzów kinowych.

Scenariusz powstaje we współpracy z Shayem Hattenem (Armia umarłych). Fabuła koncentruje się na pechowym kurierze, który trafia w sam środek wirusowej apokalipsy podczas dostarczania przesyłki do odizolowanego szpitala. W rolę główną wciela się Austin Abrams. Akcja filmu ma łączyć klasyczny survival horror z dynamicznymi scenami akcji, co ma przyciągnąć młodszych widzów.

Dotychczasowe siedem filmów serii Resident Evil zebrało mieszane recenzje krytyków, ale zarobiło ponad 1,2 miliarda dolarów na całym świecie. Teraz nadchodzi szansa, by odświeżyć serię i przywrócić jej grozę oraz napięcie znane z gier. Twórcy podkreślają, że chcą wprowadzić nowe postacie i świeże wątki, nie odchodząc od kultowego klimatu zombie. W jednym z wywiadów reżyser przyznał, że film ma być luźno oparty na fabule z gier, za to czerpać garściami z ich klimatu – za wzór został wymieniony Resident Evil 4.

Premiera nowego Resident Evil została zaplanowana na 18 września 2026 roku. Film ma szansę stać się nowym punktem odniesienia dla wszystkich fanów survival horrorów w kinie. Sukces ubiegłorocznych Zniknięć zobowiązuje. Wcześniej informowaliśmy także, że za zdjęcia do filmu odpowiada Dariusz Wolski.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/24/zach-cregger-was-given-carte-blanche-to-do-whatever-he-wanted-with-resident-evil

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




