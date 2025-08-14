Sony wierzy w reżysera nowego Resident Evil tak bardzo, że dało mu na start worek pieniędzy

To nie zdarza się często. W Hollywood istnieje coś, co branża nazywa „Klubem 20 milionów dolarów” – elitarnym gronem twórców, którzy dostają tak ogromną zaliczkę za samą reżyserię filmu, że kwota ta mogłaby pokryć budżet kilku produkcji z Sundance. Do tej pory mówiliśmy w tym kontekście o takich nazwiskach jak Peter Jackson, Christopher Nolan, Ridley Scott, Martin Scorsese, Quentin Tarantino czy James Cameron. Teraz do tej listy dopisujemy… Zacha Creggera.

Zach Cregger dostanie za Resident Evil 20 mln dolarów na start

Według The Hollywood Reporter twórca dobrze przyjętych Barbarzyńców i jeszcze lepiej przyjętych Zniknięć otrzyma 20 milionów dolarów za wyreżyserowanie rebootu Resident Evil dla Sony Columbia Pictures. Tak, 20 mln dolarów na start. To niemal niewiarygodna suma, biorąc pod uwagę, że będzie to dopiero trzeci pełnometrażowy film w jego karierze. Warto jednak przypomnieć, że o prawa do realizacji tego filmu walczyły aż cztery studia, więc gdy Sony już walkę wygrało, z pewnością chciało w ten sposób ostatecznie związać się z twórcą solidnym kontraktem.