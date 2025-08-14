Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony wierzy w reżysera nowego Resident Evil tak bardzo, że dało mu na start worek pieniędzy

Jakub Piwoński
2025/08/14 13:20
0
0

Zach Cregger staje się właśnie jednym z najbardziej gorących nazwisk na rynku reżyserów młodego pokolenia.

To nie zdarza się często. W Hollywood istnieje coś, co branża nazywa „Klubem 20 milionów dolarów” – elitarnym gronem twórców, którzy dostają tak ogromną zaliczkę za samą reżyserię filmu, że kwota ta mogłaby pokryć budżet kilku produkcji z Sundance. Do tej pory mówiliśmy w tym kontekście o takich nazwiskach jak Peter Jackson, Christopher Nolan, Ridley Scott, Martin Scorsese, Quentin Tarantino czy James Cameron. Teraz do tej listy dopisujemy… Zacha Creggera.

Sony wierzy w reżysera nowego Resident Evil tak bardzo, że dało mu na start worek pieniędzy

Zach Cregger dostanie za Resident Evil 20 mln dolarów na start

Według The Hollywood Reporter twórca dobrze przyjętych Barbarzyńców i jeszcze lepiej przyjętych Zniknięć otrzyma 20 milionów dolarów za wyreżyserowanie rebootu Resident Evil dla Sony Columbia Pictures. Tak, 20 mln dolarów na start. To niemal niewiarygodna suma, biorąc pod uwagę, że będzie to dopiero trzeci pełnometrażowy film w jego karierze. Warto jednak przypomnieć, że o prawa do realizacji tego filmu walczyły aż cztery studia, więc gdy Sony już walkę wygrało, z pewnością chciało w ten sposób ostatecznie związać się z twórcą solidnym kontraktem.

Paul W.S. Anderson, twórca poprzednich filmów z serii, o takiej zaliczce mógł jedynie pomarzyć – choć nie może narzekać na brak pieniędzy. Jego filmy zapisały się w historii jako jedna z najbardziej dochodowych adaptacji gier, łącznie zarabiając ponad miliard dolarów.

GramTV przedstawia:

Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że Sony przelało Creggerowi tę kwotę już w styczniu 2025 roku – ponad siedem miesięcy przed premierą Zniknięć. To oznacza, że studio albo widziało wersję roboczą scenariusza i było zachwycone, albo po Barbarzyńcach uznało go za reżysera z potencjałem na poziomie największych w branży. Albo jedno i drugie.

Scorsese. Tarantino. Cameron. Nolan… i teraz Cregger. Fani Resident Evil, wygląda na to, że nowy film szykuje się z rozmachem, jakiego marka jeszcze nie widziała.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/13/zach-cregger-getting-20m-to-direct-resident-evil-reboot

Tagi:

Popkultura
Resident Evil
pieniądze
reżyser
Zach Cregger
gaża
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112