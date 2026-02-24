Zaloguj się lub Zarejestruj

Internetowy koszmar wchodzi do kin. Pierwszy plakat The Backrooms idealnie oddaje klimat viralowego fenomenu

Jakub Piwoński
2026/02/24 09:30
Minimalistyczna, żółtawa tapeta zamiast efektownej grafiki – A24 stawia na surową estetykę, zapowiadając pełnometrażową wersję internetowego hitu.

Jak już wiemy, internetowy fenomen Backrooms doczeka się pełnometrażowej adaptacji. Studio A24 oficjalnie promuje film The Backrooms w reżyserii Kane’a Parsonsa, młodego twórcy wiralowej serii na YouTube, która kilka lat temu podbiła sieć. Produkcja ma trafić do kin 29 maja 2026 roku.

Backrooms
Backrooms

Backrooms – pierwszy plakat nadchodzącego horroru

Pierwszym elementem kampanii okazał się zaskakująco minimalistyczny plakat. Zamiast efektownej grafiki czy chwytliwego hasła widzimy jedynie żółtawo-beżową tapetę – motyw doskonale znany fanom oryginału. To estetyka wprost wyjęta z niepokojących, pustych przestrzeni, które stały się znakiem rozpoznawczym serii. Minimalizm materiału promocyjnego idealnie oddaje klimat projektu i jego surową, internetową genezę.

Warto podkreślić, że Kane Parsons miał zaledwie 19 lat, gdy A24 powierzyło mu realizację pełnego metrażu na podstawie jego krótkich filmów. Scenariusz napisał Roberto Patino (DMZ). Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale wiadomo, że film – podobnie jak pierwowzór – będzie operował konwencją found footage i budował napięcie wokół liminalnych, pozornie nieskończonych przestrzeni istniejących „tuż obok” naszej rzeczywistości.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się m.in. Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve oraz Mark Duplass. W gronie producentów są m.in. Shawn Levy i James Wan. Sukces Backrooms potwierdza rosnącą pozycję internetowych twórców w Hollywood. Coraz częściej to właśnie wiralowe projekty z sieci stają się podstawą ambitnych produkcji kinowych. Według zapowiedzi, pierwszy zwiastun filmu ma zadebiutować w sieci już wkrótce.

plakat
plakat

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/23/a24-and-kane-parsons-the-backrooms-releases-minimalist-poster

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




