Internetowy koszmar wchodzi do kin. Pierwszy plakat The Backrooms idealnie oddaje klimat viralowego fenomenu

Jak już wiemy, internetowy fenomen Backrooms doczeka się pełnometrażowej adaptacji. Studio A24 oficjalnie promuje film The Backrooms w reżyserii Kane’a Parsonsa, młodego twórcy wiralowej serii na YouTube, która kilka lat temu podbiła sieć. Produkcja ma trafić do kin 29 maja 2026 roku.

Backrooms – pierwszy plakat nadchodzącego horroru

Pierwszym elementem kampanii okazał się zaskakująco minimalistyczny plakat. Zamiast efektownej grafiki czy chwytliwego hasła widzimy jedynie żółtawo-beżową tapetę – motyw doskonale znany fanom oryginału. To estetyka wprost wyjęta z niepokojących, pustych przestrzeni, które stały się znakiem rozpoznawczym serii. Minimalizm materiału promocyjnego idealnie oddaje klimat projektu i jego surową, internetową genezę.