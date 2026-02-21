Gwiazdy Gry o tron wracają w nietypowym horrorze. Krytycy nie zostawiają na nim suchej nitki

The Dreadful zadebiutował i może już “pochwalić” się niskim wynikiem na Rotten Tomatoes.

Po siedmiu latach od finału Gry o tron, Sophie Turner i Kit Harington ponownie połączyli siły w filmie The Dreadful. Tym razem nie grają rodzeństwa z Westeros, lecz kochanków w gotyckim horrorze osadzonym w czasach Wojen Róż. Turner wciela się w Anne, która wraz z teściową prowadzi odizolowane życie, a spokój zostaje zakłócony powrotem mężczyzny z przeszłości. The Dreadful – horror z gwiazdami Gry o tron i fatalnymi recenzjami Premiera filmu spotkała się z negatywnymi opiniami krytyków. Na Rotten Tomatoes horror uzyskał 38% przy 26 recenzjach. Część recenzentów chwaliła mroczny, średniowieczny klimat i powolne budowanie napięcia. Więcej jest jednak głosów niezadowolenia. Krytykowana jest fabuła za brak głębi i słaby finał, a chemia między Turner a Haringtonem określana jest jako rozczarowująca.

Okazuje się, że Turner ponoć sama zarekomendowała swojego byłego współpracownika z Gry o tron do roli. Aktorka jest też jednym z producentów filmu. Oboje przyznali, że sceny romantyczne były dla nich niezręczne – Turner wspominała w wywiadach, że pierwsze pocałunki na planie były wręcz odrażające, a Harington musiał stać na podwyższeniu, by dorównać wzrostowi partnerki.

Pomimo tych trudności oboje zgodzili się na projekt ze względu na scenariusz. The Dreadful łączy ponoć gotycką estetykę z powolnym, budującym napięcie horrorem, ale najwyraźniej nie dorównuje oczekiwaniom widzów po kultowej sadze fantasy. W obsadzie znaleźli się także Laurence O’Fuarain i Jonathan Howard. Reżyserką i autorką scenariusza jest Natasha Kermani, która inspirowała się parabolą buddyjską i klasycznym japońskim filmem Onibaba z 1964 roku. Możliwe jednak, że rezultat może nie spełnić oczekiwań ani fanów Gry o tron, ani też amatorów dobrego horroru. Nie jest pewna polska data premiery – film najpewniej trafi od razu do VOD.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









