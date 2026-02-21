Resident Evil Requiem i Porsche. Capcom przypomina o współpracy nowym trailerem

W sieci zaczęły już pojawiać się spoilery z Resident Evil Requiem. Capcom walczy z wyciekami i prosi graczy o ostrożność, ale w tym samym czasie kontynuuje również kampanię promocyjną wspomnianej produkcji. Japońska firma opublikowała bowiem nowy zwiastun nadchodzącej odsłony serii Resident Evil, który powinien spodobać się wszystkim miłośnikom motoryzacji.

Nowy zwiastun Resident Evil Requiem przypomina o kolaboracji z Porsche

W najnowszym zwiastunie Resident Evil Requiem pojawia się Nick Apostolides, który wciela się w Leona S. Kennedy’ego w Resident Evil 2 Remake i Resident Evil 4 Remake. Wspomniany aktor wystąpi również w nadchodzącej odsłonie serii Resident Evil, a w ostatnim materiale promocyjnym przypomina o jednej z nawiązanych przez Capcom współprac. Mowa tutaj oczywiście o kolaboracji z Porsche.