Resident Evil Requiem i Porsche. Capcom przypomina o współpracy nowym trailerem

Mikołaj Ciesielski
2026/02/21 14:00
W sieci zaczęły już pojawiać się spoilery z Resident Evil Requiem. Capcom walczy z wyciekami i prosi graczy o ostrożność, ale w tym samym czasie kontynuuje również kampanię promocyjną wspomnianej produkcji. Japońska firma opublikowała bowiem nowy zwiastun nadchodzącej odsłony serii Resident Evil, który powinien spodobać się wszystkim miłośnikom motoryzacji.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Nowy zwiastun Resident Evil Requiem przypomina o kolaboracji z Porsche

W najnowszym zwiastunie Resident Evil Requiem pojawia się Nick Apostolides, który wciela się w Leona S. Kennedy’ego w Resident Evil 2 Remake i Resident Evil 4 Remake. Wspomniany aktor wystąpi również w nadchodzącej odsłonie serii Resident Evil, a w ostatnim materiale promocyjnym przypomina o jednej z nawiązanych przez Capcom współprac. Mowa tutaj oczywiście o kolaboracji z Porsche.

O współpracy z niemieckim producentem samochodów sportowych informowano już w trakcie styczniowego Resident Evil Showcase. W ramach wspomnianej kolaboracji twórcy Resident Evil Requiem – wspólnie z Porsche – stworzyli specjalną wersję Porsche Cayenne Turbo GT, którym Leon będzie poruszał się w nowej odsłonie serii Resident Evil. Rzućcie okiem na zwiastun na dole wiadomości i sprawdźcie, jak prezentuje się auto kultowego bohatera.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Resident Evil Requiem odbędzie się już 27 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych nową odsłoną serii Resident Evil zapraszamy do lektury: Grałem w Resident Evil Requiem - dwa w jednym.

