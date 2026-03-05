Death Stranding 2: On the Beach w nowym zwiastunie przed premierą na PC

Kojima Productions podgrzewa atmosferę przed nadchodzącą premierą Death Stranding 2: On the Beach na PC. Nowy zwiastun skupia się na jednym z najciekawszych dodatków do arsenału Sama Portera – trybie VR Training, który ma pomóc nowym graczom w opanowaniu złożonej mechaniki walki i poruszania się.

Death Stranding 2: On the Beach – VR Training Mode

Tryb treningowy w wirtualnej rzeczywistości to nie tylko prosty samouczek, ale rozbudowany moduł pozwalający na testowanie pełnego repertuaru ruchów Sama w bezpiecznych warunkach. Gracze mogą uruchomić trening bezpośrednio ze swojego prywatnego pokoju na pokładzie statku DHV Magellan. Nowe misje treningowe odblokowują się w miarę postępów w głównej osi fabularnej, oferując coraz trudniejsze wyzwania. Do tego podobnie jak w przypadku innych aktywności w świecie gry, za perfekcyjne opanowanie ruchów i wysoką precyzję gracze będą nagradzani cennymi polubieniami.