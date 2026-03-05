Death Stranding 2: On the Beach w nowym zwiastunie przed premierą na PC

Kojima Productions podgrzewa atmosferę przed nadchodzącą premierą Death Stranding 2: On the Beach na PC. Nowy zwiastun skupia się na jednym z najciekawszych dodatków do arsenału Sama Portera – trybie VR Training, który ma pomóc nowym graczom w opanowaniu złożonej mechaniki walki i poruszania się.
Death Stranding 2: On the Beach – VR Training Mode
Tryb treningowy w wirtualnej rzeczywistości to nie tylko prosty samouczek, ale rozbudowany moduł pozwalający na testowanie pełnego repertuaru ruchów Sama w bezpiecznych warunkach. Gracze mogą uruchomić trening bezpośrednio ze swojego prywatnego pokoju na pokładzie statku DHV Magellan. Nowe misje treningowe odblokowują się w miarę postępów w głównej osi fabularnej, oferując coraz trudniejsze wyzwania. Do tego podobnie jak w przypadku innych aktywności w świecie gry, za perfekcyjne opanowanie ruchów i wysoką precyzję gracze będą nagradzani cennymi polubieniami.
Legendarny twórca gier, Hideo Kojima, przedstawia pełną emocji ewolucję tego przełamującego granice gatunku doświadczenia. Aby przenieść tę grę na komputery PC, KOJIMA PRODUCTIONS współpracowało z Nixxes Software, aby stworzyć ostateczną wersję docenionego przez krytyków wydania na konsole
W rozległym otwartym świecie DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH niezliczone obszary o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu terenu i środowisku są płynnie połączone, a zmieniająca się pora roku, pogoda i sama natura zapewniają różnorodność krajobrazów i wyzwań.
Kojima Productions podkreśla, że trening ma kluczowe znaczenie dla przetrwania w sytuacjach, gdzie zagrożenie może pojawić się nagle i z każdej strony.
Dla posiadaczy PlayStation 5 tryb VR Training jest już dostępny, jednak dla użytkowników komputerów osobistych będzie to jedna z nowości dostępnych od dnia debiutu.
