Pearl Abyss odjeżdża peron? Twórcy Crimson Desert przyznają, że hypetrain został ogłoszony zbyt wcześnie

Temat Crimson Desert wraca z hukiem. Nie tylko za sprawą długiego oczekiwania, ale również nerwowych pytań o jakość wersji konsolowych i sens wcześniejszych zapowiedzi.
Pearl Abyss przyznaje, że premiera i komunikacja wokół projektu były skomplikowane, gracze zaś domagają się dowodów. Developerzy odpowiadają, że „niczego nie ukrywają”. Projekt, który zadebiutował w świadomości graczy jeszcze w 2019 roku jako prequel do Black Desert Online, ewoluował w samodzielną, jednoosobową produkcję o ambicjach porównywalnych do największych tuzów gatunku ARPG.
Po długim okresie ciszy, Pearl Abyss w styczniu opublikowało 15-minutowy materiał, którym rozpaliło oczekiwania i skłoniło graczy do porównywania Crimson Desert z Tears of Kingdom, Wiedźminem 3 czy Skyrimem. Jednocześnie studio przyznaje, że ogłoszenie projektu tak wcześnie było błędem. Prace zmieniały się, powstawały nowe silniki, a komunikacja stała się trudniejsza do kontrolowania.
Pearl Abyss otwarcie przyznaje, że pospieszyło się z zapowiedzią Crimson Desert
W rozmowie z mediami Will Powers, dyrektor ds. PR i marketingu w Pearl Abyss nie owijał w bawełnę i jasno stwierdził, że studio „ogłosiło tytuł za wcześnie” i stała się ofiarą własnego marketingu. To klasyczny problem długiego procesu produkcyjnego. Z jednej strony trzeba budować świadomość marki, z drugiej nie można przesadzić z obietnicami, które trudno będzie dowieźć. Powers podkreśla, że balans między promocją a realnymi możliwościami zespołu jest kluczowy, bo nadmierny „hype” może doprowadzić do rozczarowania już na starcie.
Do niepokoju graczy dołączyły konkretne sygnały: kody recenzenckie trafiły do redakcji wyłącznie w wersji pecetowej, co przypomina głośną aferę z Cyberpunk 2077, gdzie recenzje PC i fatalne porty konsolowe rozjechały się jakościowo. W sieci pojawiły się głosy, że Pearl Abyss „ukrywa” materiały z wersji konsolowych. Na co przedstawiciel studia odpowiedział krótko: „niczego nie ukrywamy, pozwólcie nam pracować”. Jednak ostateczny werdykt poznamy dopiero po premierze zaplanowanej na 19 marca. Gra wtedy trafi na PlayStation 5, Windows PC i Xbox Series X i komputery Apple.
Crimson Desert stoi dziś na rozdrożu: z jednej strony ma potencjał, by stać się ważnym tytułem w katalogu Pearl Abyss. Z drugiej będzie musiało udowodnić, że długie oczekiwanie i rozdmuchane oczekiwania społeczności nie zakończą się rozczarowaniem. Studio wykonało krok w stronę transparentności, przyznając się do błędów komunikacyjnych, ale to dopiero początek. Prawdziwą weryfikacją będzie jakość finalnego produktu na wszystkich platformach.
Nakręcanie oczekiwań to miecz obosieczny. Napędza sprzedaż i uwagę mediów, ale też buduje pułapki rozczarowań. Pearl Abyss popełniło podręcznikowy wręcz błąd: ogłosiło projekt zanim miał on ostateczny kształt. Teraz musi zebrać owoce tej decyzji. Dla graczy najważniejsze są fakty na ekranie, nie obietnice w zapowiedziach. Jeśli Crimson Desert zaoferuje spójną, dopracowaną rozgrywkę i równą jakość na PC i konsolach, studio będzie mogło odwrócić narrację. Jeśli nie, to podzieli los Cyberpunka 2077 na premierę.
