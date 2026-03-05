Pearl Abyss odjeżdża peron? Twórcy Crimson Desert przyznają, że hypetrain został ogłoszony zbyt wcześnie

Pearl Abyss przyznaje, że premiera i komunikacja wokół projektu były skomplikowane, gracze zaś domagają się dowodów. Developerzy odpowiadają, że „niczego nie ukrywają”. Projekt, który zadebiutował w świadomości graczy jeszcze w 2019 roku jako prequel do Black Desert Online, ewoluował w samodzielną, jednoosobową produkcję o ambicjach porównywalnych do największych tuzów gatunku ARPG.



Po długim okresie ciszy, Pearl Abyss w styczniu opublikowało 15-minutowy materiał, którym rozpaliło oczekiwania i skłoniło graczy do porównywania Crimson Desert z Tears of Kingdom, Wiedźminem 3 czy Skyrimem. Jednocześnie studio przyznaje, że ogłoszenie projektu tak wcześnie było błędem. Prace zmieniały się, powstawały nowe silniki, a komunikacja stała się trudniejsza do kontrolowania.

Pearl Abyss otwarcie przyznaje, że pospieszyło się z zapowiedzią Crimson Desert

W rozmowie z mediami Will Powers, dyrektor ds. PR i marketingu w Pearl Abyss nie owijał w bawełnę i jasno stwierdził, że studio „ogłosiło tytuł za wcześnie” i stała się ofiarą własnego marketingu. To klasyczny problem długiego procesu produkcyjnego. Z jednej strony trzeba budować świadomość marki, z drugiej nie można przesadzić z obietnicami, które trudno będzie dowieźć. Powers podkreśla, że balans między promocją a realnymi możliwościami zespołu jest kluczowy, bo nadmierny „hype” może doprowadzić do rozczarowania już na starcie.