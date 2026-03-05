Atomic Heart z datą premiery ostatniego dodatku. Zagramy już niedługo

Studio Mundfish zaprezentowało zwiastun oraz datę premiery ostatniego dodatku do Atomic Heart. Rozszerzenie zatytułowane Blood on Crystal zadebiutuje 16 kwietnia 2026 roku i obiecuje domknąć wątki, które rozpoczęły się od zdrady w finale podstawowej wersji gry.
Atomic Heart – Blood on Crystal z datą premiery
Dodatek kontynuuje historię po zakończeniu, w którym sztuczna inteligencja CHAR-les zdradziła głównego bohatera (P-3) i uciekła, przejmując kontrolę nad siecią Kollektyw 2.0. Podczas gdy poprzednie DLC eksplorowały inne ścieżki fabularne, Blood on Crystal ma przynieść oczekiwane od dawna domknięcie głównej opowieści.
Finałowa przygoda zapowiada się na najbardziej osobistą i spektakularną część sagi. Główny bohater rusza w pościg za Zakharovem (CHAR-lesem). Jego polimerowe ramię zostało w pełni przywrócone, co sugeruje powrót najpotężniejszych umiejętności. Świadomość zmarłej żony bohatera, odnaleziona w poprzednich dodatkach, powraca. Tym razem Blesna przejęła kontrolę nad ciałem jednej z kultowych Bliźniaczek i dysponuje pierścieniem dającym bezprecedensowy dostęp do sieci Kollektyw 2.0. Duet bohaterów zmierzy się z Polymorphami – przerażającymi efektami eksperymentów CHAR-lesa.
Focus Entertainment i Mundfish Studio z radością witają graczy ponownie w pięknym, dystopijnym świecie Atomic Heart 16 kwietnia, kiedy to na PlayStation 4 i PlayStation 5 ukaże się DLC#4 „Blood on Crystal”. Odkryj nowych przeciwników i lokacje DLC w akcji dzięki dzisiejszemu zwiastunowi rozgrywki i przygotuj się na kulminacyjne zakończenie poruszającej historii Atomic Heart!
Blood on Crystal ma być zwieńczeniem wieloletniej pracy studia nad uniwersum placówki 3826. Zwiastun sugeruje, że gracze mogą spodziewać się unikalnych mechanik wynikających ze współpracy P-3 i Blesny, a także odpowiedzi na pytania o przyszłość świata po katastrofie polimerowej.
