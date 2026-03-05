Atomic Heart z datą premiery ostatniego dodatku. Zagramy już niedługo

Studio Mundfish zaprezentowało zwiastun oraz datę premiery ostatniego dodatku do Atomic Heart. Rozszerzenie zatytułowane Blood on Crystal zadebiutuje 16 kwietnia 2026 roku i obiecuje domknąć wątki, które rozpoczęły się od zdrady w finale podstawowej wersji gry.

Atomic Heart – Blood on Crystal z datą premiery

Dodatek kontynuuje historię po zakończeniu, w którym sztuczna inteligencja CHAR-les zdradziła głównego bohatera (P-3) i uciekła, przejmując kontrolę nad siecią Kollektyw 2.0. Podczas gdy poprzednie DLC eksplorowały inne ścieżki fabularne, Blood on Crystal ma przynieść oczekiwane od dawna domknięcie głównej opowieści.