Pokemon FireRed i LeafGreen z ponad 20-letnim sekretem, o którym wielu graczy nie miało pojęcia

Port na Nintendo Switch 2 pozwala na odkrycie sekretu, który został ukryty w grze, a znacznie ułatwia rozgrywkę.

Pod koniec lutego na Nintendo Switch i Switch 2 pojawiły się porty Pokemon FireRed oraz LeafGreen. Jeden z fanów błyskawicznie przeszedł grę, uzyskując czas nieznacznie przekraczający dwie i pół godziny. Chociaż nie ma wątpliwości, że speedrunnerzy nadal będą ścigać się o uzyskanie jak najlepszego czasu, tak niektórzy wolą postawić na spokojną eksplorację, tym samym odkrywając dla wielu ukryty jak dotąd sekret gry.

Pokemon FireRed i LeafGreen – fani przypominają o ważnym przedmiocie, który można łatwo ominąć

Chodzi o jeden z ważniejszych przedmiotów, który można zdobyć w regionie Kanto. Dokładnie to o Leftovers, który można znaleźć w miejscu, w którym wcześniej spał Snorlax, blokując dalsze przejście. Po jego pokonaniu wystarczy użyć Dowsing Machine i zdobędziemy przedmiot, który znacząco ułatwi dalszą rozgrywkę.