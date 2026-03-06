Legenda Fortnite zrezygnowała z Marathon po godzinie gry. AI go przerosło

Nawet największe gwiazdy streamingu mają swoje granice cierpliwości. Tyler „Ninja” Blevins, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie gamingu, zaliczył wyjątkowo krótki i burzliwy powrót do Marathon. Po zaledwie godzinie transmisji streamer wyłączył grę, nie kryjąc swojej frustracji poziomem trudności przeciwników sterowanych przez SI.

Ninja i Marathon – starcie zakończone "rage quitem"

W sieci krąży klip z ostatniej transmisji Ninjy, który idealnie podsumowuje jego krótką przygodę z nowym extraction shooterem od Bungie. Sytuacja potoczyła się błyskawicznie – Ninja bez większych problemów wyeliminował innego gracza korzystającego z pancerza Assassin Shell, mimo że ten próbował użyć kamuflażu. Gdy tylko streamer podszedł do łupów, do pomieszczenia wkroczył potężny dowódca frakcji UESC. Przeciwnik dosłownie „rozmiótł” Ninję w kilka sekund, nie dając mu żadnych szans na reakcję. Frustracja wzięła górę – Ninja natychmiast zamknął grę, mamrocząc pod nosem „zabierzcie mnie stąd, bracie”, po czym wyłączył stream z Marathon.

Wczytywanie ramki mediów.