Legenda Fortnite zrezygnowała z Marathon po godzinie gry. AI go przerosło

Przeciwnicy sterowani przez sztuczną inteligencję zniechęcili Ninję.
Nawet największe gwiazdy streamingu mają swoje granice cierpliwości. Tyler „Ninja” Blevins, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie gamingu, zaliczył wyjątkowo krótki i burzliwy powrót do Marathon. Po zaledwie godzinie transmisji streamer wyłączył grę, nie kryjąc swojej frustracji poziomem trudności przeciwników sterowanych przez SI.
Ninja i Marathon – starcie zakończone "rage quitem"
W sieci krąży klip z ostatniej transmisji Ninjy, który idealnie podsumowuje jego krótką przygodę z nowym extraction shooterem od Bungie. Sytuacja potoczyła się błyskawicznie – Ninja bez większych problemów wyeliminował innego gracza korzystającego z pancerza Assassin Shell, mimo że ten próbował użyć kamuflażu. Gdy tylko streamer podszedł do łupów, do pomieszczenia wkroczył potężny dowódca frakcji UESC. Przeciwnik dosłownie „rozmiótł” Ninję w kilka sekund, nie dając mu żadnych szans na reakcję. Frustracja wzięła górę – Ninja natychmiast zamknął grę, mamrocząc pod nosem „zabierzcie mnie stąd, bracie”, po czym wyłączył stream z Marathon.
Fani mają swoją teorię na temat tego, dlaczego czołowy streamer tak szybko poddał się w nowej grze Bungie. Od października ubiegłego roku Ninja jest wręcz zakochany w ARC Raiders od Embark Studios. Choć obie produkcje należą do gatunku extraction shooterów, różnią się dynamiką i podejściem do starć z SI. Ninja wielokrotnie podkreślał w ostatnich dniach, że „nie znosi” Marathon i gra w niego niechętnie. Był to dopiero trzeci raz, kiedy streamer pokazał grę na żywo (wcześniej brał udział w „server slamie”), a każda z tych prób kończyła się szybkim powrotem do ulubionego ARC Raiders.
Wkrocz do mrocznego świata science fiction Tau Ceti IV: opuszczonej kolonii pełnej rywalizujących ze sobą biegaczy, wrogich sił bezpieczeństwa UESC i nieprzewidywalnego środowiska. Podczas poszukiwania cennych przedmiotów w różnych strefach wraz z załogą lub samodzielnie, pełne napięcia chwile eksploracji przeradzają się w szybką walkę PvP, w której strzelaniny są dynamiczne, zapasy ograniczone, a przygotowanie się opłaca.
Marathon dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.